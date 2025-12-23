ВАЩУК о сборной Украины: «Проблема в том, что они не объединены»
Владислав назвал проблему национальной команды
Бывший защитник сборной Украины Владислав Ващук оценил перспективы современной национальной команды попасть на чемпионат мира 2026:
«Я считаю, в этой сборной Украины индивидуально все ребята очень сильные. Просто проблема в том, что они не объединены. Они выиграли последнюю игру и показали, как могут играть. Поэтому, если они так не сыграют со шведами, то все будут видеть: «Вы же можете играть? А почему вы не сыграли?»
Это тоже такая, можно сказать, граница, которую они преодолели. Они заставили себя и показали всем, что могут – прежде всего, себе. В первую очередь, если они вот так, как последнюю игру сыграли, объединенно сыграют, то когда они выйдут на ЧМ – это будет хорошая, классная сборная Украины».
По результатам жеребьевки сборная Украины в марте в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026 сыграет против Швеции, а в случае выхода в финал встретится с победителем пары Польша – Албания.
