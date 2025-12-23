Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВАЩУК о сборной Украины: «Проблема в том, что они не объединены»
Сборная УКРАИНЫ
23 декабря 2025, 18:17 |
150
0

ВАЩУК о сборной Украины: «Проблема в том, что они не объединены»

Владислав назвал проблему национальной команды

23 декабря 2025, 18:17 |
150
0
ВАЩУК о сборной Украины: «Проблема в том, что они не объединены»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник сборной Украины Владислав Ващук оценил перспективы современной национальной команды попасть на чемпионат мира 2026:

«Я считаю, в этой сборной Украины индивидуально все ребята очень сильные. Просто проблема в том, что они не объединены. Они выиграли последнюю игру и показали, как могут играть. Поэтому, если они так не сыграют со шведами, то все будут видеть: «Вы же можете играть? А почему вы не сыграли?»

Это тоже такая, можно сказать, граница, которую они преодолели. Они заставили себя и показали всем, что могут – прежде всего, себе. В первую очередь, если они вот так, как последнюю игру сыграли, объединенно сыграют, то когда они выйдут на ЧМ – это будет хорошая, классная сборная Украины».

По результатам жеребьевки сборная Украины в марте в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026 сыграет против Швеции, а в случае выхода в финал встретится с победителем пары Польша – Албания.

По теме:
Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины
Трубин сыграл 99-й матч в карьере без пропущенных мячей
Легионер назвал главную силу сборной Украины перед матчем со Швецией
Владислав Ващук сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу жеребьевка чемпионата мира сборная Швеции по футболу
Иван Чирко Источник: Денис Бойко
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
Футбол | 23 декабря 2025, 08:49 2
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев

Стэнли Куарши будет проходить просмотр в «Динамо»

Динамо не определилось с будущим легионера, который вернется в Киев
Футбол | 23 декабря 2025, 16:27 0
Динамо не определилось с будущим легионера, который вернется в Киев
Динамо не определилось с будущим легионера, который вернется в Киев

Срок арендного соглашения грузинского полузащитника Александре Пейкришвили истекает 31 декабря

Ливерпуль раскрыл официальный диагноз Исака. Сыграет против Украины?
Футбол | 23.12.2025, 10:17
Ливерпуль раскрыл официальный диагноз Исака. Сыграет против Украины?
Ливерпуль раскрыл официальный диагноз Исака. Сыграет против Украины?
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Футбол | 23.12.2025, 08:20
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Мирон МАРКЕВИЧ: «Они – говно. Поэтому я отказался»
Футбол | 22.12.2025, 23:29
Мирон МАРКЕВИЧ: «Они – говно. Поэтому я отказался»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Они – говно. Поэтому я отказался»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик выступил с неожиданным обращением к Тайсону Фьюри
Усик выступил с неожиданным обращением к Тайсону Фьюри
23.12.2025, 00:16
Бокс
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
23.12.2025, 09:33 3
Футбол
Украинский форвард забил и спас команду от поражения в испанской лиге
Украинский форвард забил и спас команду от поражения в испанской лиге
21.12.2025, 19:28
Футбол
Джошуа зажег после поединка с Полом. Досталось Фьюри и Усику
Джошуа зажег после поединка с Полом. Досталось Фьюри и Усику
22.12.2025, 06:22
Бокс
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
23.12.2025, 12:39 47
Футбол
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
22.12.2025, 08:45 6
Бокс
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
22.12.2025, 08:23 37
Футбол
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
22.12.2025, 07:53 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем