Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ

20 ноября в 14:00 в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

Сборная Украины узнала соперников в плей-офф, матчи которого состоятся 26 и 31 марта 2026 года

Команда Сергея Реброва была включена в первую корзину вместе с командами Италии, Дании, Турции.

Соперником Украины в полуфинале плей-офф станет Швеция

Украина проведет полуфинальный матч 26 марта на условно домашнем стадионе.

В случае победы Украина сыграет за путевку на ЧМ с победителем пары Польша – Албания

Украина проведет финальный матч 31 марта тоже на условно домашнем стадионе.

В плей-офф примут участие 12 команд, занявших вторые места в группах, а также 4 победителя своих квартетов Лиги наций. Все 16 участников разделены на 4 пути. В каждом пути состоится один полуфинал и один финал. Полуфиналы назначены на 26 марта, финалы – на 31 марта 2026 года.

Команды, потерпевшие поражение в полуфиналах, в день финалов проведут товарищеские встречи друг с другом. Четыре победителя плей-офф выйдут в финальную часть ЧМ-2026.

Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА

Плей-офф, 26 и 31 марта 2026 года

Полуфиналы плей-офф, 26.03.2026

Путь A

Италия – Северная Ирландия

Уэльс – Босния и Герцеговина

Путь B

Украина – Швеция

Польша – Албания

Путь C

Турция – Румыния

Словакия – Косово

Путь D

Дания – Северная Македония

Чехия – Ирландия

Финалы плей-офф, 31.03.2026

Уэльс / Босния и Герцеговина – Италия / Северная Ирландия

Украина / Швеция – Польша / Албания

Словакия / Косово – Турция / Румыния

Чехия / Ирландия – Дания / Северная Македония

