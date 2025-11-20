Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
В швейцарском Цюрихе определен путь сине-желтых в марте
20 ноября в 14:00 в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
Сборная Украины узнала соперников в плей-офф, матчи которого состоятся 26 и 31 марта 2026 года
Команда Сергея Реброва была включена в первую корзину вместе с командами Италии, Дании, Турции.
Соперником Украины в полуфинале плей-офф станет Швеция
Украина проведет полуфинальный матч 26 марта на условно домашнем стадионе.
В случае победы Украина сыграет за путевку на ЧМ с победителем пары Польша – Албания
Украина проведет финальный матч 31 марта тоже на условно домашнем стадионе.
В плей-офф примут участие 12 команд, занявших вторые места в группах, а также 4 победителя своих квартетов Лиги наций. Все 16 участников разделены на 4 пути. В каждом пути состоится один полуфинал и один финал. Полуфиналы назначены на 26 марта, финалы – на 31 марта 2026 года.
Команды, потерпевшие поражение в полуфиналах, в день финалов проведут товарищеские встречи друг с другом. Четыре победителя плей-офф выйдут в финальную часть ЧМ-2026.
Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА
Плей-офф, 26 и 31 марта 2026 года
Полуфиналы плей-офф, 26.03.2026
Путь A
- Италия – Северная Ирландия
- Уэльс – Босния и Герцеговина
Путь B
- Украина – Швеция
- Польша – Албания
Путь C
- Турция – Румыния
- Словакия – Косово
Путь D
- Дания – Северная Македония
- Чехия – Ирландия
Финалы плей-офф, 31.03.2026
- Уэльс / Босния и Герцеговина – Италия / Северная Ирландия
- Украина / Швеция – Польша / Албания
- Словакия / Косово – Турция / Румыния
- Чехия / Ирландия – Дания / Северная Македония
Инфографика
Опрос
Хочемо на ЧС , то з такими командами потрібно грати. Не Італія ж все ж таки.
До березня ще дожити потрібно. А там подивимось , що в нас з складом буде.
В оптимальному норм шанси в нас.
Мудрик можливо підтягнеться навесні 😀