Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
Чемпионат мира
20 ноября 2025, 14:42 | Обновлено 20 ноября 2025, 15:26
14016
129

Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ

В швейцарском Цюрихе определен путь сине-желтых в марте

20 ноября 2025, 14:42 | Обновлено 20 ноября 2025, 15:26
14016
129 Comments
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
FIFA

20 ноября в 14:00 в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

Сборная Украины узнала соперников в плей-офф, матчи которого состоятся 26 и 31 марта 2026 года

Команда Сергея Реброва была включена в первую корзину вместе с командами Италии, Дании, Турции.

Соперником Украины в полуфинале плей-офф станет Швеция

Украина проведет полуфинальный матч 26 марта на условно домашнем стадионе.

В случае победы Украина сыграет за путевку на ЧМ с победителем пары Польша – Албания

Украина проведет финальный матч 31 марта тоже на условно домашнем стадионе.

В плей-офф примут участие 12 команд, занявших вторые места в группах, а также 4 победителя своих квартетов Лиги наций. Все 16 участников разделены на 4 пути. В каждом пути состоится один полуфинал и один финал. Полуфиналы назначены на 26 марта, финалы – на 31 марта 2026 года.

Команды, потерпевшие поражение в полуфиналах, в день финалов проведут товарищеские встречи друг с другом. Четыре победителя плей-офф выйдут в финальную часть ЧМ-2026.

Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА

Плей-офф, 26 и 31 марта 2026 года

Полуфиналы плей-офф, 26.03.2026

Путь A

  • Италия – Северная Ирландия
  • Уэльс – Босния и Герцеговина

Путь B

  • Украина – Швеция
  • Польша – Албания

Путь C

  • Турция – Румыния
  • Словакия – Косово

Путь D

  • Дания – Северная Македония
  • Чехия – Ирландия

Финалы плей-офф, 31.03.2026

  • Уэльс / Босния и Герцеговина – Италия / Северная Ирландия
  • Украина / Швеция – Польша / Албания
  • Словакия / Косово – Турция / Румыния
  • Чехия / Ирландия – Дания / Северная Македония

Инфографика

Опрос

Проголосовало 485
🏆 Спрогнозируйте результаты плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 для сборной Украины
Результаты
По теме:
Фаны сборной Швеции: «Мы не заслужили выйти на ЧМ. За что такой жребий?»
ОПРОС. Как выступит сборная Украины в плей-офф квалификации ЧМ-2026
Кого Украине бояться в сборной Швеции? Два топ-форварда и большой кризис
жеребьевка сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу сборная Дании по футболу сборная Турции по футболу сборная Словакии по футболу сборная Румынии по футболу сборная Ирландии по футболу сборная Польши по футболу сборная Швеции по футболу сборная Албании по футболу сборная Чехии по футболу сборная Уэльса по футболу сборная Северной Ирландии по футболу сборная Косова по футболу выбор редакции ЧМ-2026 по футболу сборная Северной Македонии по футболу статистические расклады жеребьевка чемпионата мира сборная Боснии и Герцеговины по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(85)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин узнал, кто сыграет за Реал в следующем матче после травмы Куртуа
Футбол | 20 ноября 2025, 05:02 2
Лунин узнал, кто сыграет за Реал в следующем матче после травмы Куртуа
Лунин узнал, кто сыграет за Реал в следующем матче после травмы Куртуа

Андрею придется подождать, ведь Тибо успеет восстановиться к следующей игре

Уэльс страшнее Польши. Тир лист соперников Украины в плей-офф к ЧМ
Футбол | 20 ноября 2025, 10:24 20
Уэльс страшнее Польши. Тир лист соперников Украины в плей-офф к ЧМ
Уэльс страшнее Польши. Тир лист соперников Украины в плей-офф к ЧМ

Разминка перед главной жеребьевкой года

Новый рейтинг ФИФА. Где Украина после игры в Париже и победы над викингами?
Футбол | 20.11.2025, 06:30
Новый рейтинг ФИФА. Где Украина после игры в Париже и победы над викингами?
Новый рейтинг ФИФА. Где Украина после игры в Париже и победы над викингами?
Шевченко дал оценку выступлению сборной Украины в отборе к ЧМ-2026
Футбол | 20.11.2025, 14:03
Шевченко дал оценку выступлению сборной Украины в отборе к ЧМ-2026
Шевченко дал оценку выступлению сборной Украины в отборе к ЧМ-2026
Эксперт: «Желательно избежать в плей-офф встречи со шведами»
Футбол | 20.11.2025, 10:34
Эксперт: «Желательно избежать в плей-офф встречи со шведами»
Эксперт: «Желательно избежать в плей-офф встречи со шведами»
Комментарии 129
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
У шведів зараз спад, але на кінець березня  буде зовсім інша історія.  Якщо вдасться їх пройти, то далі поляки або албанці. Нічого хорошого. Єдине, я не спішив би списувати Албанію в півфіналі з поляками.
Ответить
+7
Никита Ульянов
Сборная Украины будет смотреть вместе с нами ЧМ по мегого 
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
vitaha33
Ті, хто пише що гарний жереб, можете скинути свій варіант поганого, щоб поржати? 
Ответить
+4
Показать Скрыть 2 ответа
fifa2020
Добрий жереб, нема британських автобусів, всі команди грають і іншим дають, дві гри в нас домашні! 
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
AK.228
Ну может к марту месяцу у нас появится форвард и будут шансы 
Ответить
+4
Показать Скрыть 3 ответа
Philip J. Fry
Шкода, що Польща. Якщо вийдемо у фінал, то фактично будемо грати на виїзді.
Ответить
+4
Показать Скрыть 3 ответа
fifa2020
Супер жереб, головне що з поляками в нас домашній матч! Можна і в польщі провести но в нас буде 90% квитків! 
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Oliynuk_sport
Нормальний жереб, вірю Україна пройде на ЧС
Ответить
+3
Андрій Заліщук
Я вважаю, що жереб посередній, шведи не вражають, провалили відбір, взявши 2 бали лише за 6 матчів, тому тут шанси 60-40 на нашу користь, бісять оці песимісти, які хоронять нашу збірну завчасно, таке ж було і проти ісландців, що типу капець не пройдемо і т.д.
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Болела
Блін, що за негативні настрої? 
Хочемо на ЧС , то з такими командами потрібно грати. Не Італія ж все ж таки.
До березня ще дожити потрібно. А там подивимось , що в нас з складом буде. 
В оптимальному норм шанси в нас.
Мудрик можливо підтягнеться навесні 😀
Ответить
+3
New Zealander
Те що мотивації не було у шведів - тупа відмазка. Бо в суперниках була Швейцарія а не якась топ збірна і можна було спробувати напряму вийти. Окрім того ще є таке питання як престиж... І програвати перед своїми вболівальниками Косову та набрати 2 очки в 6 матчах - це вже занадто. Окрім того Швеція загнала себе в четвертий кошик саме результатами в цій групі (мабуть так і планували)
Ответить
+2
Сергей Литвиненко
Отлично! Мы в игре!
Ответить
+2
Membrana
Шведов Точно Пройдём Опыт Есть! Всех Поздравляю с Отличным Жребием!
Ответить
+2
Отаман
Все буде добре 
Ответить
+2
olex.mykhailov
Хороший жереб і два номінально домашні матчі, гріх жалітися, треба вигравати
Ответить
+2
etorfine
Дякую за Швецію, пака рібров))
Ответить
+2
MOTYLL272
Мішу треба!!!
Ответить
+1
Gorilla_Grodd
Повезло, літом гравці будуть відпочивати)
Ответить
+1
Mac_Gyver
Як же дуже не хотлілося щоби випала Польща.......  Не через спорт, а через політику.
Ответить
+1
New Zealander
Я лише одне не розумію. Ми будемо грати в Німеччині чи Польші після того як пройдемо Шведів? Де домашня арена буде якщо нам поляки попадуться
Ответить
+1
Популярные новости
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
20.11.2025, 07:53 2
Бокс
Источник: Ребров в последний момент исключил игрока Динамо из старта
Источник: Ребров в последний момент исключил игрока Динамо из старта
19.11.2025, 07:58 12
Футбол
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
18.11.2025, 17:07 7
Футбол
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
19.11.2025, 16:01 17
Футбол
Сборная Украины точно проведет первый раунд плей-офф отбора ЧМ-2026 «дома»
Сборная Украины точно проведет первый раунд плей-офф отбора ЧМ-2026 «дома»
19.11.2025, 04:49 1
Футбол
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
19.11.2025, 09:00
Война
В УАФ выступили с заявлением о звезде сборной. Ребров ему не дал играть
В УАФ выступили с заявлением о звезде сборной. Ребров ему не дал играть
19.11.2025, 07:15 1
Футбол
Усик сделал официальное заявление после потери титула WBO
Усик сделал официальное заявление после потери титула WBO
18.11.2025, 10:29 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем