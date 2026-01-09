ФОТО. Скончался легендарный экс-футболист: Британия скорбит

Бывший полузащитник сборной Уэльса и «Лидса» Терри Йорат скончался в возрасте 75 лет после непродолжительной болезни.

Он провел 59 матчей за национальную команду, 42 из них – в качестве капитана, а позже работал главным тренером сборной Уэльса.

С «Лидсом» Йорат выиграл титул Первого дивизиона в сезоне 1973/74, проведя в клубе девять лет. За команду он сыграл 199 матчей и забил 11 голов, также становился серебряным призером Кубка Англии, Кубка чемпионов и Кубка обладателей кубков.

В среду вечером его дочь, телеведущая BBC Габби Логан, была вынуждена покинуть студию «Match of the Day» из-за «семейных обстоятельств».

В жизни Йората была тяжелая личная трагедия: в 1992 году его 15-летний сын Дэниел умер от наследственного заболевания сердца. Помимо Габби, у него остались еще двое детей – Луиза и Джордан.

Как тренер Йорат был близок к выходу сборной Уэльса на ЧМ-1994, а также работал с «Суонси», «Брэдфордом», «Кардифф Сити», «Шеффилд Уэнсдей» и сборной Ливана.