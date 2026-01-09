Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Скончался легендарный экс-футболист: Британия скорбит
Другие новости
09 января 2026, 01:32 |
468
0

ФОТО. Скончался легендарный экс-футболист: Британия скорбит

Умер Терри Йорат – экс-футболист сборной Уэльса и Лидса

09 января 2026, 01:32 |
468
0
ФОТО. Скончался легендарный экс-футболист: Британия скорбит
Getty Images/Global Images Ukraine. Терри Йорат

Бывший полузащитник сборной Уэльса и «Лидса» Терри Йорат скончался в возрасте 75 лет после непродолжительной болезни.

Он провел 59 матчей за национальную команду, 42 из них – в качестве капитана, а позже работал главным тренером сборной Уэльса.

С «Лидсом» Йорат выиграл титул Первого дивизиона в сезоне 1973/74, проведя в клубе девять лет. За команду он сыграл 199 матчей и забил 11 голов, также становился серебряным призером Кубка Англии, Кубка чемпионов и Кубка обладателей кубков.

В среду вечером его дочь, телеведущая BBC Габби Логан, была вынуждена покинуть студию «Match of the Day» из-за «семейных обстоятельств».

В жизни Йората была тяжелая личная трагедия: в 1992 году его 15-летний сын Дэниел умер от наследственного заболевания сердца. Помимо Габби, у него остались еще двое детей – Луиза и Джордан.

Как тренер Йорат был близок к выходу сборной Уэльса на ЧМ-1994, а также работал с «Суонси», «Брэдфордом», «Кардифф Сити», «Шеффилд Уэнсдей» и сборной Ливана.

По теме:
ФОТО. 2-кратному обладателю Золотого мяча диагностировали рак
ФОТО. Бывший судья Премьер-лиги Дэвид Кут избежал тюрьмы
Арсенал – Ливерпуль – 0:0. Нули на табло в топ-игре. Видеообзор матча
сборная Уэльса по футболу Лидс Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу фото смерть
Максим Лапченко Источник: The Times
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинец, который не подошел Динамо, за солидные деньги едет в Европу
Футбол | 09 января 2026, 00:02 0
Украинец, который не подошел Динамо, за солидные деньги едет в Европу
Украинец, который не подошел Динамо, за солидные деньги едет в Европу

Слюбик может перейти в «Пардубице»

«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
Бокс | 08 января 2026, 05:05 52
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества

Боксер поздравил с праздником

Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
Биатлон | 08.01.2026, 16:31
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
Футбол | 08.01.2026, 07:22
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
ФОТО. Роналду подарил Джорджине две виллы за €10 млн на частном острове
Футбол | 08.01.2026, 18:36
ФОТО. Роналду подарил Джорджине две виллы за €10 млн на частном острове
ФОТО. Роналду подарил Джорджине две виллы за €10 млн на частном острове
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Динамо приняли решение по Калонджи Дье, проходившему просмотр
В Динамо приняли решение по Калонджи Дье, проходившему просмотр
07.01.2026, 14:10 6
Футбол
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
08.01.2026, 08:41 5
Футбол
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
08.01.2026, 13:50 1
Биатлон
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
07.01.2026, 04:32
Бокс
Остались только гранды. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки
Остались только гранды. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки
07.01.2026, 06:23 15
Футбол
Зидан готов возглавить Манчестер Юнайтед, если будут выполнены два условия
Зидан готов возглавить Манчестер Юнайтед, если будут выполнены два условия
07.01.2026, 05:02 7
Футбол
«Тут без вопросов». Леннокс Льюис назвал победителя боя Усик – Уайлдер
«Тут без вопросов». Леннокс Льюис назвал победителя боя Усик – Уайлдер
07.01.2026, 03:42
Бокс
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
08.01.2026, 14:22 22
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем