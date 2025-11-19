Жеребьевка плей-офф к ЧМ-2026. Соперник Украины. Смотреть онлайн LIVE

20 ноября в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Цюрихе состоится жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

Сборная Украины узнает соперников в плей-офф, матчи которого состоятся 26 и 31 марта 2026 года

Команда Сергея Реброва включена в первую корзину вместе с командами Италии, Дании, Турции.

Соперником Украины в полуфинале станет одна из команд корзины 4:

Швеция, Румыния, Северная Македония, Северная Ирландия.

Украина проведёт полуфинальный матч на условно домашнем стадионе.

В плей-офф примут участие 12 команд, занявших вторые места в группах (распределены по корзинам 1–3 согласно рейтингу ФИФА), а также 4 победителя своих квартетов Лиги наций (корзина 4).

Все 16 участников будут разделены на 4 пути. В каждом пути состоится один полуфинал и один финал. Полуфиналы назначены на 26 марта, финалы – на 31 марта 2026 года. Команды, потерпевшие поражение в полуфиналах, в день финалов проведут товарищеские встречи друг с другом. Четыре победителя плей-офф выйдут в финальную часть ЧМ-2026.

Сборные из первой корзины сыграют полуфиналы дома против соперников из корзины 4, а представители корзин 2 и 3 встретятся между собой. Хозяином в полуфинале будет команда с более высоким рейтингом. После определения полуфинальных пар состоится отдельная жеребьевка хозяев финальных матчей. В финалах представители корзин 1 или 4 встретятся с командами из корзин 2 или 3.

Жеребьевка плей-офф отбора ЧМ-2026. Соперник Украины. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки проводится 20 ноября в 14:00 на официальном сайте FIFA

Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА. Плей-офф

Распределение по корзинам для жеребьевки

Корзина 1: Италия, Дания, Турция, Украина

Корзина 2: Польша, Уэльс, Чехия, Словакия

Корзина 3: Ирландия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово

Корзина 4: Швеция, Румыния, Северная Македония, Северная Ирландия

Инфографика