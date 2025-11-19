20 ноября в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Цюрихе состоится жеребьевка межконтинентального плей-офф квалификации ЧМ-2026.

Среди 6 команд будет разыграно две путевки в финальный раунд ЧМ-2026 по схеме: два полуфинала и финал.

В межконтинентальном плей-офф в марте 2026 года сыграют 6 сборных:

ДР Конго, Ирак, Ямайка, Боливия, Суринам, Новая Каледония

Каждая из команд не сумела пройти отборочный раунд в континентальной квалификации и получила второй шанс

ДР Конго и Ирак, которые имеют более высокий рейтинг ФИФА, получили сеяный статус и напрямую включены в финал плей-офф.

Остальные 4 команды (Ямайка, Боливия, Суринам, Новая Каледония) – несеяные и будут играть в полуфиналах.

Победители двух полуфиналов выйдут в финал на Ирак или ДР Конго, пары будут определены жеребьевкой

Матчи межконтинентального плей-офф пройдут 26–31 марта 2026 года в мексиканских городах Гвадалахара и Монтеррей.

Жеребьевка межконтинентального плей-офф к ЧМ-2026. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки проводится 20 ноября в 14:00 на официальном сайте FIFA

Квалификация ЧМ-2026. Межконтинентальный плей-офф

Гвадалахара, Монтеррей (Мексика), 26–31 марта 2026

Распределение для жеребьевки

Сеяные: ДР Конго (56), Ирак (60)

Несеяные: Ямайка (70), Боливия (76), Суринам (121), Новая Каледония (148)

Схема плей-офф

Инфографика