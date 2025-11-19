Жеребьевка межконтинентального плей-офф к ЧМ-2026. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 20 ноября в 14:00 в Цюрихе жеребьевку плей-офф квалификации ЧМ
20 ноября в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Цюрихе состоится жеребьевка межконтинентального плей-офф квалификации ЧМ-2026.
Среди 6 команд будет разыграно две путевки в финальный раунд ЧМ-2026 по схеме: два полуфинала и финал.
В межконтинентальном плей-офф в марте 2026 года сыграют 6 сборных:
- ДР Конго, Ирак, Ямайка, Боливия, Суринам, Новая Каледония
Каждая из команд не сумела пройти отборочный раунд в континентальной квалификации и получила второй шанс
ДР Конго и Ирак, которые имеют более высокий рейтинг ФИФА, получили сеяный статус и напрямую включены в финал плей-офф.
Остальные 4 команды (Ямайка, Боливия, Суринам, Новая Каледония) – несеяные и будут играть в полуфиналах.
Победители двух полуфиналов выйдут в финал на Ирак или ДР Конго, пары будут определены жеребьевкой
Матчи межконтинентального плей-офф пройдут 26–31 марта 2026 года в мексиканских городах Гвадалахара и Монтеррей.
Жеребьевка межконтинентального плей-офф к ЧМ-2026. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляция жеребьевки проводится 20 ноября в 14:00 на официальном сайте FIFA
Квалификация ЧМ-2026. Межконтинентальный плей-офф
Гвадалахара, Монтеррей (Мексика), 26–31 марта 2026
Распределение для жеребьевки
- Сеяные: ДР Конго (56), Ирак (60)
- Несеяные: Ямайка (70), Боливия (76), Суринам (121), Новая Каледония (148)
Схема плей-офф
Инфографика
