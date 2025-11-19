Две путевки на ЧМ-2026: определены участники межконтинентального плей-офф
Боливия, ДР Конго, Ирак, Ямайка, Новая Каледония и Суринам имеют шанс попасть на мундиаль
По завершению квалификационных матчей чемпионата мира 2026 в зоне Северной и Центральной Америки определились все участники межконтинентального плей-офф.
В межконтинентальном плей-офф примут участие шесть сборных, которые не сумели добыть прямые путевки через отборочные турниры на своих континентах.
Список участников межконтинентального плей-офф:
- Ирак – победитель плей-офф азиатской квалификации
- ДР Конго – победитель плей-офф африканской квалификации
- Ямайка – первая лучшая команда, занявшая второе место в группе третього раунда квалификации Северной и Центральной Америки
- Суринам – вторая лучшая команда, занявшая второе место в группе третього раунда квалификации Северной и Центральной Америки
- Боливия – седьмая команда в квалификации Южной Америки
- Новая Каледония – команда, проигравшая в третьем раунде квалификации Океании
Всего будет разыграно две путевки. Шесть команд будут разделены на две сетки: сеяные стартуют с финала, несеяные – с полуфинала.
Ирак и ДР Конго благодаря более высокому месту в рейтинге ФИФА стали сеяными командами и в межконтинентальном плей-офф сразу начнут выступления с финала.
Ямайка, Суринам, Боливия и Новака Каледония – несеяные. Жеребьевка полуфинальных пар плей-офф состоится 20 ноября.
Матчи межконтинентального плей-офф пройдут в марте 2026 года в двух городах Мексики: Гвадалахаре и Монтеррее.
