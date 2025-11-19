Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Две путевки на ЧМ-2026: определены участники межконтинентального плей-офф
Чемпионат мира
19 ноября 2025, 08:55 |
Две путевки на ЧМ-2026: определены участники межконтинентального плей-офф

Боливия, ДР Конго, Ирак, Ямайка, Новая Каледония и Суринам имеют шанс попасть на мундиаль

Getty Images/Global Images Ukraine

По завершению квалификационных матчей чемпионата мира 2026 в зоне Северной и Центральной Америки определились все участники межконтинентального плей-офф.

В межконтинентальном плей-офф примут участие шесть сборных, которые не сумели добыть прямые путевки через отборочные турниры на своих континентах.

Список участников межконтинентального плей-офф:

  • Ирак – победитель плей-офф азиатской квалификации
  • ДР Конго – победитель плей-офф африканской квалификации
  • Ямайка – первая лучшая команда, занявшая второе место в группе третього раунда квалификации Северной и Центральной Америки
  • Суринам – вторая лучшая команда, занявшая второе место в группе третього раунда квалификации Северной и Центральной Америки
  • Боливия – седьмая команда в квалификации Южной Америки
  • Новая Каледония – команда, проигравшая в третьем раунде квалификации Океании

Всего будет разыграно две путевки. Шесть команд будут разделены на две сетки: сеяные стартуют с финала, несеяные – с полуфинала.

Ирак и ДР Конго благодаря более высокому месту в рейтинге ФИФА стали сеяными командами и в межконтинентальном плей-офф сразу начнут выступления с финала.

Ямайка, Суринам, Боливия и Новака Каледония – несеяные. Жеребьевка полуфинальных пар плей-офф состоится 20 ноября.

Матчи межконтинентального плей-офф пройдут в марте 2026 года в двух городах Мексики: Гвадалахаре и Монтеррее.

статистические расклады ЧМ-2026 по футболу сборная Боливии по футболу сборная ДР Конго по футболу сборная Ирака по футболу сборная Ямайки по футболу сборная Новой Каледонии по футболу сборная Суринама по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
