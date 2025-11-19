Итоговые таблицы отбора КОНКАКАФ: Кюрасао, Гаити и Панама вышли на ЧМ-2026
В ночь на 19 ноября завершились отборочные матчи в Северной и Центральной Америке
В ночь на 19 ноября завершились все квалификационные матчи чемпионата мира 2026 в зоне Северной и Центральной Америки.
Прямые путевки на мундиаль завоевали команды Панамы, Кюрасао и Гаити, которые стали победителями групп A, B и С соответственно.
В последнем туре Панама разгромила Сальвадор 3:0, Кюрасао добыл необходимую ничью с Ямайкой 0:0, а команда Гаити справилась с Никарагуа 2:0.
Панама и Гаити во второй раз в истории отправятся на мундиаль. Для Кюрасао это будет дебютное выступление на ЧМ.
Еще две команды из зоны КОНКАКАФ – Ямайка и Суринам – сыграют в межконтинентальном плей-офф, где поборются за две путевки на ЧМ-2026 с командами Ирака, Боливии, ДР Конго и Новой Каледонии.
Квалификация ЧМ-2026. Зона Северной и Центральной Америки (КОНКАКАФ)
Группа А. 6-й тур
- Панама – Сальвадор – 2:0
Голы: Блекмен, 17, Дэвис, 45+4 (пен.)
- Гватемала – Суринам – 3:1
Голы: Лом, 49, Эскобар, 57, Сантис, 65 – Самойа, 90+3 (автогол)
|World Cup Qualification CONCACAF 3rd Round Grp. A
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Панама
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|19.11.25 Панама 3:0 Сальвадор14.11.25 Гватемала 2:3 Панама15.10.25 Панама 1:1 Суринам11.10.25 Сальвадор 0:1 Панама09.09.25 Панама 1:1 Гватемала
|12
|2
|Суринам
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|19.11.25 Гватемала 3:1 Суринам14.11.25 Суринам 4:0 Сальвадор15.10.25 Панама 1:1 Суринам11.10.25 Суринам 1:1 Гватемала09.09.25 Сальвадор 1:2 Суринам
|9
|3
|Гватемала
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|19.11.25 Гватемала 3:1 Суринам14.11.25 Гватемала 2:3 Панама15.10.25 Сальвадор 0:1 Гватемала11.10.25 Суринам 1:1 Гватемала09.09.25 Панама 1:1 Гватемала
|8
|4
|Сальвадор
|6
|1
|0
|5
|2 - 11
|19.11.25 Панама 3:0 Сальвадор14.11.25 Суринам 4:0 Сальвадор15.10.25 Сальвадор 0:1 Гватемала11.10.25 Сальвадор 0:1 Панама09.09.25 Сальвадор 1:2 Суринам
|3
Группа B. 6-й тур
- Ямайка – Кюрасао – 0:0
Удаление: Расселл, 89 (Ямайка)
- Тринидад и Тобаго – Бермудские острова – 2:1
Голы: Генри, 9, Хамес, 66 – Такер, 60
|World Cup Qualification CONCACAF 3rd Round Grp. B
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Кюрасао
|6
|3
|3
|0
|13 - 3
|19.11.25 Ямайка 0:0 Кюрасао14.11.25 Бермуды 0:7 Кюрасао15.10.25 Кюрасао 1:1 Тринидад и Тобаго11.10.25 Кюрасао 2:0 Ямайка10.09.25 Кюрасао 3:2 Бермуды
|12
|2
|Ямайка
|6
|3
|2
|1
|11 - 3
|19.11.25 Ямайка 0:0 Кюрасао14.11.25 Тринидад и Тобаго 1:1 Ямайка15.10.25 Ямайка 4:0 Бермуды11.10.25 Кюрасао 2:0 Ямайка10.09.25 Ямайка 2:0 Тринидад и Тобаго
|11
|3
|Тринидад и Тобаго
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|19.11.25 Тринидад и Тобаго 2:1 Бермуды14.11.25 Тринидад и Тобаго 1:1 Ямайка15.10.25 Кюрасао 1:1 Тринидад и Тобаго11.10.25 Бермуды 0:3 Тринидад и Тобаго10.09.25 Ямайка 2:0 Тринидад и Тобаго
|9
|4
|Бермуды
|6
|0
|0
|6
|3 - 23
|19.11.25 Тринидад и Тобаго 2:1 Бермуды14.11.25 Бермуды 0:7 Кюрасао15.10.25 Ямайка 4:0 Бермуды11.10.25 Бермуды 0:3 Тринидад и Тобаго10.09.25 Кюрасао 3:2 Бермуды
|0
Группа С. 6-й тур
- Гаити – Никарагуа – 2:0
Голы: Дидсон, 9, Провиденс, 45+1
- Коста-Рика – Гондурас – 0:0
Удаление: Угальде, 90+6 (Гондурас)
|World Cup Qualification CONCACAF 3rd Round Grp. C
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Гаити
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|19.11.25 Гаити 2:0 Никарагуа14.11.25 Гаити 1:0 Коста-Рика14.10.25 Гондурас 3:0 Гаити10.10.25 Никарагуа 0:3 Гаити10.09.25 Коста-Рика 3:3 Гаити
|11
|2
|Гондурас
|6
|2
|3
|1
|5 - 2
|19.11.25 Коста-Рика 0:0 Гондурас14.11.25 Никарагуа 2:0 Гондурас14.10.25 Гондурас 3:0 Гаити10.10.25 Гондурас 0:0 Коста-Рика10.09.25 Гондурас 2:0 Никарагуа
|9
|3
|Коста-Рика
|6
|1
|4
|1
|8 - 6
|19.11.25 Коста-Рика 0:0 Гондурас14.11.25 Гаити 1:0 Коста-Рика14.10.25 Коста-Рика 4:1 Никарагуа10.10.25 Гондурас 0:0 Коста-Рика10.09.25 Коста-Рика 3:3 Гаити
|7
|4
|Никарагуа
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|19.11.25 Гаити 2:0 Никарагуа14.11.25 Никарагуа 2:0 Гондурас14.10.25 Коста-Рика 4:1 Никарагуа10.10.25 Никарагуа 0:3 Гаити10.09.25 Гондурас 2:0 Никарагуа
|4
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
