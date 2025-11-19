Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. КОНКАКАФ
Гаити
19.11.2025 03:00 – FT 2 : 0
Никарагуа
Чемпионат мира
19 ноября 2025, 08:20 | Обновлено 19 ноября 2025, 08:23
Итоговые таблицы отбора КОНКАКАФ: Кюрасао, Гаити и Панама вышли на ЧМ-2026

В ночь на 19 ноября завершились отборочные матчи в Северной и Центральной Америке

Итоговые таблицы отбора КОНКАКАФ: Кюрасао, Гаити и Панама вышли на ЧМ-2026
Сборная Гаити по футболу

В ночь на 19 ноября завершились все квалификационные матчи чемпионата мира 2026 в зоне Северной и Центральной Америки.

Прямые путевки на мундиаль завоевали команды Панамы, Кюрасао и Гаити, которые стали победителями групп A, B и С соответственно.

В последнем туре Панама разгромила Сальвадор 3:0, Кюрасао добыл необходимую ничью с Ямайкой 0:0, а команда Гаити справилась с Никарагуа 2:0.

Панама и Гаити во второй раз в истории отправятся на мундиаль. Для Кюрасао это будет дебютное выступление на ЧМ.

Еще две команды из зоны КОНКАКАФ – Ямайка и Суринам – сыграют в межконтинентальном плей-офф, где поборются за две путевки на ЧМ-2026 с командами Ирака, Боливии, ДР Конго и Новой Каледонии.

Квалификация ЧМ-2026. Зона Северной и Центральной Америки (КОНКАКАФ)

Группа А. 6-й тур

  • Панама – Сальвадор – 2:0

Голы: Блекмен, 17, Дэвис, 45+4 (пен.)

  • Гватемала – Суринам – 3:1

Голы: Лом, 49, Эскобар, 57, Сантис, 65 – Самойа, 90+3 (автогол)

World Cup Qualification CONCACAF 3rd Round Grp. A Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Панама 6 3 3 0 9 - 4 19.11.25 Панама 3:0 Сальвадор14.11.25 Гватемала 2:3 Панама15.10.25 Панама 1:1 Суринам11.10.25 Сальвадор 0:1 Панама09.09.25 Панама 1:1 Гватемала 12
2 Суринам 6 2 3 1 9 - 6 19.11.25 Гватемала 3:1 Суринам14.11.25 Суринам 4:0 Сальвадор15.10.25 Панама 1:1 Суринам11.10.25 Суринам 1:1 Гватемала09.09.25 Сальвадор 1:2 Суринам 9
3 Гватемала 6 2 2 2 8 - 7 19.11.25 Гватемала 3:1 Суринам14.11.25 Гватемала 2:3 Панама15.10.25 Сальвадор 0:1 Гватемала11.10.25 Суринам 1:1 Гватемала09.09.25 Панама 1:1 Гватемала 8
4 Сальвадор 6 1 0 5 2 - 11 19.11.25 Панама 3:0 Сальвадор14.11.25 Суринам 4:0 Сальвадор15.10.25 Сальвадор 0:1 Гватемала11.10.25 Сальвадор 0:1 Панама09.09.25 Сальвадор 1:2 Суринам 3
Полная таблица

Группа B. 6-й тур

  • Ямайка – Кюрасао – 0:0

Удаление: Расселл, 89 (Ямайка)

  • Тринидад и Тобаго – Бермудские острова – 2:1

Голы: Генри, 9, Хамес, 66 – Такер, 60

World Cup Qualification CONCACAF 3rd Round Grp. B Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Кюрасао 6 3 3 0 13 - 3 19.11.25 Ямайка 0:0 Кюрасао14.11.25 Бермуды 0:7 Кюрасао15.10.25 Кюрасао 1:1 Тринидад и Тобаго11.10.25 Кюрасао 2:0 Ямайка10.09.25 Кюрасао 3:2 Бермуды 12
2 Ямайка 6 3 2 1 11 - 3 19.11.25 Ямайка 0:0 Кюрасао14.11.25 Тринидад и Тобаго 1:1 Ямайка15.10.25 Ямайка 4:0 Бермуды11.10.25 Кюрасао 2:0 Ямайка10.09.25 Ямайка 2:0 Тринидад и Тобаго 11
3 Тринидад и Тобаго 6 2 3 1 7 - 5 19.11.25 Тринидад и Тобаго 2:1 Бермуды14.11.25 Тринидад и Тобаго 1:1 Ямайка15.10.25 Кюрасао 1:1 Тринидад и Тобаго11.10.25 Бермуды 0:3 Тринидад и Тобаго10.09.25 Ямайка 2:0 Тринидад и Тобаго 9
4 Бермуды 6 0 0 6 3 - 23 19.11.25 Тринидад и Тобаго 2:1 Бермуды14.11.25 Бермуды 0:7 Кюрасао15.10.25 Ямайка 4:0 Бермуды11.10.25 Бермуды 0:3 Тринидад и Тобаго10.09.25 Кюрасао 3:2 Бермуды 0
Полная таблица

Группа С. 6-й тур

  • Гаити – Никарагуа – 2:0

Голы: Дидсон, 9, Провиденс, 45+1

  • Коста-Рика – Гондурас – 0:0

Удаление: Угальде, 90+6 (Гондурас)

World Cup Qualification CONCACAF 3rd Round Grp. C Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Гаити 6 3 2 1 9 - 6 19.11.25 Гаити 2:0 Никарагуа14.11.25 Гаити 1:0 Коста-Рика14.10.25 Гондурас 3:0 Гаити10.10.25 Никарагуа 0:3 Гаити10.09.25 Коста-Рика 3:3 Гаити 11
2 Гондурас 6 2 3 1 5 - 2 19.11.25 Коста-Рика 0:0 Гондурас14.11.25 Никарагуа 2:0 Гондурас14.10.25 Гондурас 3:0 Гаити10.10.25 Гондурас 0:0 Коста-Рика10.09.25 Гондурас 2:0 Никарагуа 9
3 Коста-Рика 6 1 4 1 8 - 6 19.11.25 Коста-Рика 0:0 Гондурас14.11.25 Гаити 1:0 Коста-Рика14.10.25 Коста-Рика 4:1 Никарагуа10.10.25 Гондурас 0:0 Коста-Рика10.09.25 Коста-Рика 3:3 Гаити 7
4 Никарагуа 6 1 1 4 4 - 12 19.11.25 Гаити 2:0 Никарагуа14.11.25 Никарагуа 2:0 Гондурас14.10.25 Коста-Рика 4:1 Никарагуа10.10.25 Никарагуа 0:3 Гаити10.09.25 Гондурас 2:0 Никарагуа 4
Полная таблица

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Провиденс (Гаити).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Дон Дидсон Луисиус (Гаити).
По теме:
Две путевки на ЧМ-2026: определены участники межконтинентального плей-офф
ВИДЕО. Как сборная Кюрасао впервые в истории вышла на чемпионат мира
Историческая квалификация для Кюрасао, возвращение Гаити и Панамы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
