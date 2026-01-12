Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на 12-е место, Костюк ворвалась в топ-20

12 января женская теннисная ассоциация обновила мировой рейтинге WTA после хардовый турниров (на уровне Тура) WTA 500 в Брисбене и WTA 250 в Окленде.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла трофей новозеландских соревнований и поднялась на 12-е место, обойдя Линду Носкову.

Украинская теннисистка Марта Костюк сыграла в финале австралийского пятисотника, где уступила Арине Соболенко. Благодаря таком результату Костюк прибавила шесть позиций и вернулась в топ-20, разместившись на 20-й строчке.

Вероника Подрез в обновленном рейтинге WTA поднялась на 283-е место и установила личный рекорд.

Небольшой прогресс также у Юлии Стародубцевой, Дарьи Снигур и Катарины Завацкой. Ангелина Калинина и Анастасия Соболева потеряли позиции, а Даяна Ястремская и Александра Олейникова остались на своих местах – 27-я и 90-я ракетки мира соответственно.

В топ-10 рейтинга WTA произошло пару изменений: Коко Гауфф вернула третье место, обойдя Аманду Анисимову, Жасмин Паолини и Мирра Андреева поднялись на седьмую и восьмую строчки, сместив Мэдисон Киз на девятую, а Белинда Бенчич впервые с 2023 года вошла в топ-10 и замыкает его.

Первой ракеткой мира остается Арина Соболенко. Вторая строчка у польки Иги Свентек.

Украинки в рейтинге WTA

Топ-10 рейтинга WTA

В парном рейтинге WTA первой ракеткой Украины остается Людмила Киченок, которая прибавила три места и теперь идет на 27-й позиции. Плюс семь позиций оформила Надежда Киченок (46-я).

В топ-100 из представительниц Украины также находится Марта Костюк – 88-я.

Украинки в парном рейтинге WTA