Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на 12-е место, Костюк ворвалась в топ-20
WTA
12 января 2026, 13:22 |
821
0

Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на 12-е место, Костюк ворвалась в топ-20

Вероника Подрез стала 283-й ракеткой мира, установив личный рекорд

12 января 2026, 13:22 |
821
0
Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на 12-е место, Костюк ворвалась в топ-20
Коллаж Sport.ua

12 января женская теннисная ассоциация обновила мировой рейтинге WTA после хардовый турниров (на уровне Тура) WTA 500 в Брисбене и WTA 250 в Окленде.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла трофей новозеландских соревнований и поднялась на 12-е место, обойдя Линду Носкову.

Украинская теннисистка Марта Костюк сыграла в финале австралийского пятисотника, где уступила Арине Соболенко. Благодаря таком результату Костюк прибавила шесть позиций и вернулась в топ-20, разместившись на 20-й строчке.

Вероника Подрез в обновленном рейтинге WTA поднялась на 283-е место и установила личный рекорд.

Небольшой прогресс также у Юлии Стародубцевой, Дарьи Снигур и Катарины Завацкой. Ангелина Калинина и Анастасия Соболева потеряли позиции, а Даяна Ястремская и Александра Олейникова остались на своих местах – 27-я и 90-я ракетки мира соответственно.

В топ-10 рейтинга WTA произошло пару изменений: Коко Гауфф вернула третье место, обойдя Аманду Анисимову, Жасмин Паолини и Мирра Андреева поднялись на седьмую и восьмую строчки, сместив Мэдисон Киз на девятую, а Белинда Бенчич впервые с 2023 года вошла в топ-10 и замыкает его.

Первой ракеткой мира остается Арина Соболенко. Вторая строчка у польки Иги Свентек.

Украинки в рейтинге WTA

Топ-10 рейтинга WTA

В парном рейтинге WTA первой ракеткой Украины остается Людмила Киченок, которая прибавила три места и теперь идет на 27-й позиции. Плюс семь позиций оформила Надежда Киченок (46-я).

В топ-100 из представительниц Украины также находится Марта Костюк – 88-я.

Украинки в парном рейтинге WTA

По теме:
Ястремская получила новую соперницу в 1-м раунде турнира WTA 500 в Аделаиде
Три сета и 6:0. Стародубцева успешно стартовала в отборе Aus Open 2026
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
рейтинг WTA Арина Соболенко Ига Свёнтек Коко Гауфф Аманда Анисимова Елена Рыбакина Джессика Пегула Жасмин Паолини Мирра Андреева Мэдисон Киз Белинда Бенчич Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская Александра Олейникова Юлия Стародубцева Дарья Снигур Ангелина Калинина Анастасия Соболева Вероника Подрез Катарина Завацкая
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Надежда Киченок с напарницей выбили вторых сеяных на старте Хобарта
Теннис | 12 января 2026, 09:22 1
Надежда Киченок с напарницей выбили вторых сеяных на старте Хобарта
Надежда Киченок с напарницей выбили вторых сеяных на старте Хобарта

Украинка и Макото Ниномия обыграли тандем Чан Хао-Чин / Цзян Синьюй на турнире WTA 250

Динамо платит Бленуце солидную годовую зарплату. Раскрыты точные цифры
Футбол | 12 января 2026, 07:00 6
Динамо платит Бленуце солидную годовую зарплату. Раскрыты точные цифры
Динамо платит Бленуце солидную годовую зарплату. Раскрыты точные цифры

Футболист зарабатывает в год 520 000 евро

Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Футбол | 12.01.2026, 06:55
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
Футбол | 12.01.2026, 07:45
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Футбол | 12.01.2026, 08:08
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
11.01.2026, 05:12 1
Бокс
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
10.01.2026, 08:55 28
Теннис
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
10.01.2026, 20:24 10
Футбол
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
10.01.2026, 11:20 16
Теннис
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
11.01.2026, 09:00
Футбол
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
11.01.2026, 23:35
Футбол
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
10.01.2026, 09:07 7
Футбол
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
10.01.2026, 08:47 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем