Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Впервые в истории: сборная Кюрасао квалифицировалась на чемпионат мира
ЧМ. Квалификация. КОНКАКАФ
Ямайка
19.11.2025 03:00 – FT 0 : 0
Кюрасао
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
19 ноября 2025, 05:31 |
421
1

Впервые в истории: сборная Кюрасао квалифицировалась на чемпионат мира

Команда Кюрасао выиграла отборочную группу B в зоне Северной и Центральной Америки

19 ноября 2025, 05:31 |
421
1 Comments
Впервые в истории: сборная Кюрасао квалифицировалась на чемпионат мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Кюрасао по футболу

Сборная Кюрасао преодолела квалификационный барьер и получила прямую путевку на чемпионат мира 2026.

Ранее команда из этой страны ни разу не выступала на главном футбольном турнире планеты.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Кюрасао выиграла отборочную группу B в зоне Северной и Центральной Америки, опередив Ямайку, Тринидад и Тобаго и Бермудские острова. В последнем туре Кюрасао нужно было не проиграть Ямайке на выезде, что подопечные Дика Адвоката успешно и сделали (0:0).

Итоговое турнирное положение группы B: Кюрасао (12), Ямайка (11), Тринидад и Тобаго (9), Бермудские острова (0).

При жеребьевке финальной части чемпионата мира, которая пройдет в декабре этого года, Кюрасао попадет в четвертую корзину.

Итоговая таблица группы B (Квалификация ЧМ-2026: зона Северной и Центральной Америки)

World Cup Qualification CONCACAF 3rd Round Grp. B Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Кюрасао 6 3 3 0 13 - 3 19.11.25 Ямайка 0:0 Кюрасао14.11.25 Бермуды 0:7 Кюрасао15.10.25 Кюрасао 1:1 Тринидад и Тобаго11.10.25 Кюрасао 2:0 Ямайка10.09.25 Кюрасао 3:2 Бермуды 12
2 Ямайка 6 3 2 1 11 - 3 19.11.25 Ямайка 0:0 Кюрасао14.11.25 Тринидад и Тобаго 1:1 Ямайка15.10.25 Ямайка 4:0 Бермуды11.10.25 Кюрасао 2:0 Ямайка10.09.25 Ямайка 2:0 Тринидад и Тобаго 11
3 Тринидад и Тобаго 6 2 3 1 7 - 5 19.11.25 Тринидад и Тобаго 2:1 Бермуды14.11.25 Тринидад и Тобаго 1:1 Ямайка15.10.25 Кюрасао 1:1 Тринидад и Тобаго11.10.25 Бермуды 0:3 Тринидад и Тобаго10.09.25 Ямайка 2:0 Тринидад и Тобаго 9
4 Бермуды 6 0 0 6 3 - 23 19.11.25 Тринидад и Тобаго 2:1 Бермуды14.11.25 Бермуды 0:7 Кюрасао15.10.25 Ямайка 4:0 Бермуды11.10.25 Бермуды 0:3 Тринидад и Тобаго10.09.25 Кюрасао 3:2 Бермуды 0
Полная таблица

По теме:
Квалификация ЧМ-2026: УЕФА выбирает лучшего игрока тура
Триумф Шотландии: эмоциональная реакция Кларка после победы над Данией
Игрок сборной Германии наказан за незаконное хранение оружия
Дик Адвокат сборная Кюрасао по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Ямайки по футболу сборная Тринидада и Тобаго по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
Футбол | 18 ноября 2025, 23:59 60
Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?

Возможные оппоненты: Швеция, Румыния, Северная Македония, Северная Ирландия

ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
Футбол | 18 ноября 2025, 21:19 27
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте

Пеп Гвардиола растроен деятельностью мировых лидеров...

ФОТО. Украинская журналистка похвасталась подарком мужа. Роскошь
Футбол | 19.11.2025, 03:39
ФОТО. Украинская журналистка похвасталась подарком мужа. Роскошь
ФОТО. Украинская журналистка похвасталась подарком мужа. Роскошь
Шансы сборной Украины на первую корзину возросли благодаря победе Германии
Футбол | 18.11.2025, 11:23
Шансы сборной Украины на первую корзину возросли благодаря победе Германии
Шансы сборной Украины на первую корзину возросли благодаря победе Германии
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Футбол | 18.11.2025, 08:13
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
ФіФА ззбільшили квоти для всіх: Азія, CONCACAF, Південна Америка, Африка. Крім Європи. В результаті, багато "лівих" збірних на ЧС-2026. В Південній Америці відбір для сильних збірних - це чисто формальність (з 10 команд 6 виходить напряму + 1 через стики з умовною Новою Каледонією). Придурки.
Ответить
0
Популярные новости
Тедди АТЛАС: «Усик должен это сделать. Будет трагический конец»
Тедди АТЛАС: «Усик должен это сделать. Будет трагический конец»
18.11.2025, 06:02 2
Бокс
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
18.11.2025, 16:35 17
Футбол
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
17.11.2025, 08:44 8
Футбол
Усик сделал официальное заявление после потери титула WBO
Усик сделал официальное заявление после потери титула WBO
18.11.2025, 10:29 2
Бокс
Анатолию Трубину нашли новую команду
Анатолию Трубину нашли новую команду
17.11.2025, 09:18 5
Футбол
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
17.11.2025, 00:04 8
Футбол
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
18.11.2025, 17:07 7
Футбол
Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию
Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию
17.11.2025, 08:18 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем