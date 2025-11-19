Впервые в истории: сборная Кюрасао квалифицировалась на чемпионат мира

Сборная Кюрасао преодолела квалификационный барьер и получила прямую путевку на чемпионат мира 2026.

Ранее команда из этой страны ни разу не выступала на главном футбольном турнире планеты.

Сборная Кюрасао выиграла отборочную группу B в зоне Северной и Центральной Америки, опередив Ямайку, Тринидад и Тобаго и Бермудские острова. В последнем туре Кюрасао нужно было не проиграть Ямайке на выезде, что подопечные Дика Адвоката успешно и сделали (0:0).

Итоговое турнирное положение группы B: Кюрасао (12), Ямайка (11), Тринидад и Тобаго (9), Бермудские острова (0).

При жеребьевке финальной части чемпионата мира, которая пройдет в декабре этого года, Кюрасао попадет в четвертую корзину.

