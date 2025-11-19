Впервые в истории: сборная Кюрасао квалифицировалась на чемпионат мира
Команда Кюрасао выиграла отборочную группу B в зоне Северной и Центральной Америки
Сборная Кюрасао преодолела квалификационный барьер и получила прямую путевку на чемпионат мира 2026.
Ранее команда из этой страны ни разу не выступала на главном футбольном турнире планеты.
Сборная Кюрасао выиграла отборочную группу B в зоне Северной и Центральной Америки, опередив Ямайку, Тринидад и Тобаго и Бермудские острова. В последнем туре Кюрасао нужно было не проиграть Ямайке на выезде, что подопечные Дика Адвоката успешно и сделали (0:0).
Итоговое турнирное положение группы B: Кюрасао (12), Ямайка (11), Тринидад и Тобаго (9), Бермудские острова (0).
При жеребьевке финальной части чемпионата мира, которая пройдет в декабре этого года, Кюрасао попадет в четвертую корзину.
Итоговая таблица группы B (Квалификация ЧМ-2026: зона Северной и Центральной Америки)
|World Cup Qualification CONCACAF 3rd Round Grp. B
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Кюрасао
|6
|3
|3
|0
|13 - 3
|19.11.25 Ямайка 0:0 Кюрасао14.11.25 Бермуды 0:7 Кюрасао15.10.25 Кюрасао 1:1 Тринидад и Тобаго11.10.25 Кюрасао 2:0 Ямайка10.09.25 Кюрасао 3:2 Бермуды
|12
|2
|Ямайка
|6
|3
|2
|1
|11 - 3
|19.11.25 Ямайка 0:0 Кюрасао14.11.25 Тринидад и Тобаго 1:1 Ямайка15.10.25 Ямайка 4:0 Бермуды11.10.25 Кюрасао 2:0 Ямайка10.09.25 Ямайка 2:0 Тринидад и Тобаго
|11
|3
|Тринидад и Тобаго
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|19.11.25 Тринидад и Тобаго 2:1 Бермуды14.11.25 Тринидад и Тобаго 1:1 Ямайка15.10.25 Кюрасао 1:1 Тринидад и Тобаго11.10.25 Бермуды 0:3 Тринидад и Тобаго10.09.25 Ямайка 2:0 Тринидад и Тобаго
|9
|4
|Бермуды
|6
|0
|0
|6
|3 - 23
|19.11.25 Тринидад и Тобаго 2:1 Бермуды14.11.25 Бермуды 0:7 Кюрасао15.10.25 Ямайка 4:0 Бермуды11.10.25 Бермуды 0:3 Тринидад и Тобаго10.09.25 Кюрасао 3:2 Бермуды
|0
