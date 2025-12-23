Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легионер назвал главную силу сборной Украины перед матчем со Швецией
Чемпионат мира
23 декабря 2025, 12:54 |
829
0

Легионер назвал главную силу сборной Украины перед матчем со Швецией

Александр Сваток заговорил о предстоящем матче «сине-желтых» против сборной Швеции

23 декабря 2025, 12:54 |
829
0
Легионер назвал главную силу сборной Украины перед матчем со Швецией
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Сваток

Защитник национальной сборной Украины Александр Сваток заговорил о предстоящем матче «сине-желтых» против сборной Швеции в плей-офф отбора в ЧМ-2026.

– И все же «сине-желтые» вышли в плей-офф отбора ЧМ-2026 и в марте следующего года в полуфинале сыграют со Швецией. Что скажешь об этом сопернике?

– Оппонент сильный, авторитетный. Это будет сложная игра для обеих команд, но наша сборная верит в свои силы. Мы очень хотим попасть на чемпионат мира.

– Не могу не спросить и о потенциальных оппонентах сборной Украины в финальной стадии соревнований: Нидерланды, Япония и Тунис?

– Мне сейчас сложно что-то сказать о японцах и тунисцах, а вот Нидерланды наверняка на бумаге будут считаться фаворитами этой группы. Впрочем, не хочется пока так далеко заглядывать, сначала нужно обыграть шведов, – сказал Сваток.

В случае победы Украина сыграет за путевку на ЧМ с победителем пары Польша – Албания. Украина проведет финальный матч 31 марта тоже на условно домашнем стадионе.

В плей-офф примут участие 12 команд, занявших вторые места в группах, а также 4 победителя своих квартетов Лиги наций. Все 16 участников поделены на 4 пути. На каждом пути состоится один полуфинал и один финал. Полуфиналы назначены на 26 марта, финалы – на 31 марта 2026 года.

По теме:
Легионер сборной Украины: «Конечно, слежу за УПЛ. Этот клуб очень удивил»
Ливерпуль раскрыл официальный диагноз Исака. Сыграет против Украины?
Александр СВАТОК: «Там есть Месси, это и решило судьбу противостояния»
Александр Сваток сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Карпатах уже ознакомились со скандальным интервью Маркевича
Футбол | 23 декабря 2025, 13:21 0
В Карпатах уже ознакомились со скандальным интервью Маркевича
В Карпатах уже ознакомились со скандальным интервью Маркевича

Гендиректор львовян Андрей Русол еще не вернулся из Испании

Мирон Маркевич нашел новую позицию на поле для Тараса Михавко
Футбол | 23 декабря 2025, 12:20 2
Мирон Маркевич нашел новую позицию на поле для Тараса Михавко
Мирон Маркевич нашел новую позицию на поле для Тараса Михавко

Бывший наставник сборной Украины считает, что защитник был бы более полезным в середине поля

Динамо заплатило Шовковскому за увольнение. На сколько раскошелился Суркис?
Футбол | 22.12.2025, 18:50
Динамо заплатило Шовковскому за увольнение. На сколько раскошелился Суркис?
Динамо заплатило Шовковскому за увольнение. На сколько раскошелился Суркис?
Топ-клуб практически завершил переход вингера Шахтера. Есть конкурент
Футбол | 22.12.2025, 14:44
Топ-клуб практически завершил переход вингера Шахтера. Есть конкурент
Топ-клуб практически завершил переход вингера Шахтера. Есть конкурент
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Футбол | 23.12.2025, 12:39
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
21.12.2025, 17:11 11
Футбол
Джошуа зажег после поединка с Полом. Досталось Фьюри и Усику
Джошуа зажег после поединка с Полом. Досталось Фьюри и Усику
22.12.2025, 06:22
Бокс
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
21.12.2025, 09:45 6
Футбол
Шапаренко хочет покинуть Динамо, клуб готов его продать – журналист
Шапаренко хочет покинуть Динамо, клуб готов его продать – журналист
21.12.2025, 09:45 15
Футбол
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
22.12.2025, 08:59 1
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Это великий боец, и он захотел закончить с боксом»
Леннокс ЛЬЮИС: «Это великий боец, и он захотел закончить с боксом»
22.12.2025, 20:47
Бокс
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
22.12.2025, 05:22 2
Футбол
Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба
Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба
21.12.2025, 16:05 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем