Легионер назвал главную силу сборной Украины перед матчем со Швецией

Защитник национальной сборной Украины Александр Сваток заговорил о предстоящем матче «сине-желтых» против сборной Швеции в плей-офф отбора в ЧМ-2026.

– И все же «сине-желтые» вышли в плей-офф отбора ЧМ-2026 и в марте следующего года в полуфинале сыграют со Швецией. Что скажешь об этом сопернике?

– Оппонент сильный, авторитетный. Это будет сложная игра для обеих команд, но наша сборная верит в свои силы. Мы очень хотим попасть на чемпионат мира.

– Не могу не спросить и о потенциальных оппонентах сборной Украины в финальной стадии соревнований: Нидерланды, Япония и Тунис?

– Мне сейчас сложно что-то сказать о японцах и тунисцах, а вот Нидерланды наверняка на бумаге будут считаться фаворитами этой группы. Впрочем, не хочется пока так далеко заглядывать, сначала нужно обыграть шведов, – сказал Сваток.

В случае победы Украина сыграет за путевку на ЧМ с победителем пары Польша – Албания. Украина проведет финальный матч 31 марта тоже на условно домашнем стадионе.

В плей-офф примут участие 12 команд, занявших вторые места в группах, а также 4 победителя своих квартетов Лиги наций. Все 16 участников поделены на 4 пути. На каждом пути состоится один полуфинал и один финал. Полуфиналы назначены на 26 марта, финалы – на 31 марта 2026 года.