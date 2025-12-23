Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Александр СВАТОК: «Там есть Месси, это и решило судьбу противостояния»
Сборная УКРАИНЫ
23 декабря 2025, 08:00
0

Александр СВАТОК: «Там есть Месси, это и решило судьбу противостояния»

Защитник «Остина» и национальной сборной Украины дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua

Александр СВАТОК: «Там есть Месси, это и решило судьбу противостояния»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Сваток в матче против Англии

Сейчас в чемпионате МЛС выступает четыре украинца. Самый опытный из них, это защитник национальной команды Александр Сваток, который перешел в американский «Остин» летом 2024 года.

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua футболист рассказал о минувшем сезоне своих выступлений на клубном уровне, но главной темой нашей беседы была, конечно же, сборная Украины, в составе которой Александр на данный момент провел 11 матчей.

– Александр, 2025 год подходит к концу. Как ты его оценишь для себя в футбольном плане?
– Всегда хочется большего, но, думаю, что могу занести год в актив. Я провел полный сезон в МЛС. «Остин» выполнил минимальную задачу, пробившись в плей-офф, а также команда вышла финал Кубка. И, без сомнения, вызовы и матчи за сборную Украины стоят особняком. Тем более, что мы еще имеем шансы выйти на ЧМ-2026.

– Чем интересен чемпионат МЛС?
– Прежде всего, тем, что между командами нет пропасти. Аутсайдер может выиграть у лидера и ни для кого это не станет сенсацией. В каждом коллективе есть футболисты высокого уровня, особенно это касается исполнителей атакующего плана, которые могут делать разницу. Защитникам непросто противостоять таким мастерам.

– Если сравнивать с Европой, на каком месте был бы МЛС?
– Сложно сказать. Здесь футбол быстро развивается, но в Европе, на мой взгляд, команды действуют более дисциплинированно, компактнее, что дает им преимущество. Вот, кто по этим параметрам лучше выглядит, тот чаще и добивается положительных результатов.

– «Интер Майами» по праву стал чемпионом?
– Раз выиграли, значит, по праву, хотя они и проиграли много матчей по ходу сезона. И в финале «Ванкувер» выглядел лучше соперника, однако в составе калифорнийцев есть такие мастера, как Лионель Месси и еще некоторые другие исполнители, которые могут исполнить. Это, по сути, и решило судьбу противостояния.

Остин. Александр Сваток

– Несмотря на то, что ты выступаешь за океаном, за тобой следили из сборной Украины. Верил, что когда отправлялся в США, будешь востребован в национальной команде?
– Как сказать. Я на это надеялся, поскольку до перехода в «Остин» уже вызывался в сборную при Сергее Реброве. Я понимал, что мне нужно как можно лучше выполнять свою работу, и чтобы команда была выше в таблице.

– Но дебютировал ты в национальной команде, когда ее возглавил Руслан Ротань, с которым провел вместе на поле не один десяток матчей.
– Действительно. Я был одновременно и удивлен, и рад, что тренер доверил мне место в составе. Мои шансы возросли из-за того, что травму получил Илья Забарный. Очень волнительно было, ведь я хорошо знал Руслана Ротаня, Сергея Кравченко, Евгения Барышникова. Очень не хотелось подвести этих людей. Почетно было дебютировать в игре против Англии да еще и на «Уэмбли». Жаль только, что с результатом не сложилось (0:2).

– Какой матч выделил бы для себя, как лучший в сине-желтой футболке?
– Наверное, против Италии в квалификации Евро-2024 (0:0) и Бельгии (0:0) в финальной стадии того чемпионата Европы. Это были два важных поединка. Наша команда была ни чем не хуже соперников, к тому же мы не пропустили, но Украине нужны были победы. Тем не менее, эти игры, без преувеличения можно занести в актив.

– Но вспоминать, наверное, не хочется ответный поединок против тех же бельгийцев, только уже в плей-офф Лиги наций…
– Да, уж. Те события долго не выходили из головы. Первая игра была за сборной Украины – 3:1. В ответном матче первый тайм завершился вничью, все как бы было под контролем, но гол на 70-й минуте выбил нас из седла. Отсюда и быстрый второй мяч, а потом точку в матче поставил Лукаку.

– Все задавались тогда вопросом: почему так произошло, глядя на уверенную игру сборной Украины в первом поединке?
– Тяжело сказать. Футбол состоит из мелочей. Одну причину сложно назвать. Надломились психологически после первого пропущенного мяча, а у соперника наоборот – выросли крылья.

– По ходу отборочного турнира ЧМ-2026 сборная Украины получала немало критики, особенно после первого поединка с Азербайджаном (1:1). Согласен с ней?
– Отчасти, да. Однако сейчас все научились играть в футбол. Не в качестве отговорки скажу, что газон в Баку был не лучшего качества, что мешало нашим техничным ребятам лучше проявить свое индивидуальное мастерство. Где-то нам не хватило и агрессии, мало доставляли мяч в штрафную площадь соперника. При этом азербайджанцы дисциплинированно сыграли у своих ворот. За это нужно отдать им должное. Хотя мы должны были обыгрывать хозяев.

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

– И все же «сине-желтые» вышли в плей-офф отбора ЧМ-2026 и в марте следующего года в полуфинале сыграют со Швецией. Что скажешь об этом сопернике?
– Противник силен, авторитетен. Это будет сложная игра для обеих команд, но наша сборная верит в свои силы. Мы очень хотим попасть на чемпионат мира.

– Не могу не спросить и о потенциальных оппонентах сборной Украины в финальной стадии соревнований: Нидерланды, Япония и Тунис?
– Мне сейчас сложно что-то сказать по японцам и тунисцам, а вот Нидерланды наверняка на бумаге будут считаться фаворитами этой группы. Впрочем, не хочется пока так далеко заглядывать, сначала нужно обыграть шведов.

– За чемпионатом Украины следишь?
– Да. В курсе всех дел, но больше внимания уделяю командам, в которых играют или работают люди, с которыми я выступал в «Днепре». Естественно, это «Полесье», также приятно удивило ЛНЗ, наблюдаю за «Карпатами», «Металлистом 1925». Конечно, не могу не интересоваться нашими грандами «Шахтером» и «Динамо», так как они были в групповом раунде Лиги конференций.

– Какие цели ставишь для себя на ближайшее будущее?
– Хорошо подготовиться к чемпионату, чтобы улучшить результат в МЛС и, конечно же, хочется быть востребованным в национальной команде, чтобы пробиться с ней на Мундиаль.

По теме:
Эксперт: «Клуб УПЛ просто обманул этого футболиста, а он приехал из Парижа»
Роман ГРИГОРЧУК: «Эта команда могла бороться и с Динамо, и с Шахтером»
Усик и Магучих. SBC Ukraine Awards: все лауреаты премии 2025
Александр Сваток Остин (MLS) Лионель Месси Интер Майами Major League Soccer (MLS) сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Бельгии по футболу сборная Италии по футболу Лига наций Сергей Ребров Руслан Ротань Сергей Кравченко Илья Забарный сборная Азербайджана по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк Металлист 1925 ЛНЗ Черкассы Полесье Житомир Лига конференций сборная Нидерландов по футболу Днепр Ромелу Лукаку
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
