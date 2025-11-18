19 ноября на Индепенденс Парк пройдет матч 6 туре решающего раунда отбора на чемпионат мира в Центральной и Северной Америке, в котором сборная Ямайки встретится со сборной Кюрасао. Поединок начнется в 04:00 по киевскому времени.

Ямайка

Команда только однажды, во Франции в 1998-м году, сыграла на мундиале. Но все же котируется как представитель второго эшелона в КОНКАКАФ. И когда стало понятно, что следующий мировой футбольный форум пройдет на стадионах трех местных китов, и они не участвуют в квалификации, ждали их прорыва на турнир, первого за почти три десятилетия.

В целом, сборная неплохо проходила розыгрыш. На первом этапе было выиграно все четыре поединка, в том числе у сильной Гватемалы. Но сейчас было не только поражение нынешнему сопернику, но и ничья в крайнем туре с Тринидад и Тобаго, что отыгрался на 85-й минуте. В итоге сейчас фаворит идет с десятью очками на втором месте, и нужно играть только на победу.

Кюрасао

Сборная никогда не играла на таком уровне, как чемпионат мира. Более того, даже на региональном турнире, в Золотом Кубке, лучший результат в виде бронзы, был достигнут еще в 60-е, и никогда не повторился. В этом году наконец-то получилось сыграть там, впервые за три цикла - и там ограничились парой ничьей в трех матчах, не выйдя из группы.

Но при этом в отборе сказывается опыт нынешнего наставника, Дика Адвоката. На первом этапе получилось выиграть все четыре поединка. Осенью так и не получилось выиграть у тринидадцев - оба поединка принесли ничьи. Но остальные поединки, в том числе у Ямайки, выиграли. И, разгромив 7-0 Бермудские острова, подходят к решающему поединку с задачей не проиграть.

Статистика личных встреч

Всего был четыре поединка, и теперь, после успеха месячной давности, в октябре, у Кюрасао две победы при одном поражении.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у хозяев есть неплохие шансы выиграть ключевой поединок. Но гости на пике - тут рекомендуем ставить тут на тотал больше 2,0 забитых голов(коэффициент - 1,65).