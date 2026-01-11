Жребий отбора Aus Open. Соперники Стародубцевой, Калининой, Снигур и Сачко
Четыре представителя Украины сыграют в квалификации Открытого чемпионата Австралии
11 января состоялась жеребьевка квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026.
В отборе к Australian Open сыграют четыре представителя Украины: Юлия Стародубцева, Ангелина Калинина, Дарья Снигур и Виталий Сачко.
Соперники украинок в первом раунде квалификации Austtalian Open:
- Q1: Юлия Стародубцева [6] – Алис Тубелло
- Q1: Дарья Снигур – Катажина Кава [24]
- Q1: Ангелина Калинина – Джоанна Гарленд [19]
Соперники украинцев в первом раунде квалификации Austtalian Open:
- Q1: Виталий Сачко – Майкл Ммо
В основе Украину представят четыре теннисистки: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Александра Олейникова.
Жеребьевка основной сетки Australian Open состоится 15 января в 05:30 по Киеву.
Сетка квалификации Australian Open (для украинцев)
