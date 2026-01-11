Жребий отбора Aus Open. Соперники Стародубцевой, Калининой, Снигур и Сачко

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
11 января 2026, 11:48 | Обновлено 11 января 2026, 11:49
Четыре представителя Украины сыграют в квалификации Открытого чемпионата Австралии

Getty Images/Global Images Ukraine

11 января состоялась жеребьевка квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026.

В отборе к Australian Open сыграют четыре представителя Украины: Юлия Стародубцева, Ангелина Калинина, Дарья Снигур и Виталий Сачко.

Соперники украинок в первом раунде квалификации Austtalian Open:

  • Q1: Юлия Стародубцева [6] – Алис Тубелло
  • Q1: Дарья Снигур – Катажина Кава [24]
  • Q1: Ангелина Калинина – Джоанна Гарленд [19]

Соперники украинцев в первом раунде квалификации Austtalian Open:

  • Q1: Виталий Сачко – Майкл Ммо

В основе Украину представят четыре теннисистки: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Александра Олейникова.

Жеребьевка основной сетки Australian Open состоится 15 января в 05:30 по Киеву.

Сетка квалификации Australian Open (для украинцев)

