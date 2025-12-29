Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Три месяца без зарплат. Клуб УПЛ имеет серьезные финансовые проблемы
Украина. Премьер лига
29 декабря 2025, 07:53 |
95
0

Три месяца без зарплат. Клуб УПЛ имеет серьезные финансовые проблемы

Футболисты «Кудровки» последний раз получали зарплату в сентябре, премии – в августе

29 декабря 2025, 07:53 |
95
0
Три месяца без зарплат. Клуб УПЛ имеет серьезные финансовые проблемы
ФК Кудровка

Клуб Украинской Премьер-лиги – «Кудровка» – имеет серьезные финансовые проблемы в нынешнем сезоне. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.

«В «Кудровке» ситуация не очень хорошая. На данный момент последняя зарплата была получена еще в сентябре. Зарплата игроков составляет 100-120 тысяч гривен.

Премия последняя была выплачена в августе. Кстати, премия в «Кудровке» предусмотрена не только за победы, но и за ничьи. Футболисты до сих пор не получили бонус за выход в Премьер-лигу», – сообщил инсайдер.

После 16 туров подопечные Василия Баранова набрали 15 баллов и разместились на 13-й позиции в турнирной таблице. «Кудровка» находится в зоне стыковых матче, имея в своем пассиве пять матчей без побед – одна ничья и четыре поражения.

После окончания первой части чемпионата клуб Премьер-лиги решил прекратить сотрудничество с тремя футболистами – Кириллом Матвеевым, Андреем Тотовицким и Алексеем Литовченко.

По теме:
Источник: Шахтер рассматривал кандидатуру Ротаня на пост главного тренера
БУДКОВСКИЙ: «Тогда не вписался в ромб Скрипника, а теперь ситуация другая»
Известный в прошлом игрок может стать ассистентом Григорчука в Черноморце
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кудровка финансы долги зарплаты
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Бокс | 28 декабря 2025, 08:01 6
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху

Александр поблагодарил за вечер бокса в Эр-Рияде

Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Футбол | 28 декабря 2025, 22:03 5
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера

Клуб готовит кадровую чистку

Упал без сознания: ужасный инцидент с голкипером во время матча КАН-2025
Футбол | 29.12.2025, 01:23
Упал без сознания: ужасный инцидент с голкипером во время матча КАН-2025
Упал без сознания: ужасный инцидент с голкипером во время матча КАН-2025
Он спас гранда от позора: известен лидер топ-5 лиг по сейвам
Футбол | 29.12.2025, 06:03
Он спас гранда от позора: известен лидер топ-5 лиг по сейвам
Он спас гранда от позора: известен лидер топ-5 лиг по сейвам
Чемпион Италии неожиданно решил подписать футболиста Динамо
Футбол | 28.12.2025, 07:55
Чемпион Италии неожиданно решил подписать футболиста Динамо
Чемпион Италии неожиданно решил подписать футболиста Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик обратился к Иноуэ после того, как тот защитил титул абсолюта
Усик обратился к Иноуэ после того, как тот защитил титул абсолюта
27.12.2025, 20:06
Бокс
Кличко решил наказать предательницу Украины
Кличко решил наказать предательницу Украины
28.12.2025, 08:29 4
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
27.12.2025, 10:45 1
Хоккей
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
28.12.2025, 04:36 6
Футбол
Шоковая терапия в Одессе на Рождество
Шоковая терапия в Одессе на Рождество
27.12.2025, 11:50 1
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
27.12.2025, 09:29 11
Бокс
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
28.12.2025, 12:24 1
Футбол
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
27.12.2025, 09:08 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем