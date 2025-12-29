Три месяца без зарплат. Клуб УПЛ имеет серьезные финансовые проблемы

Клуб Украинской Премьер-лиги – «Кудровка» – имеет серьезные финансовые проблемы в нынешнем сезоне. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.

«В «Кудровке» ситуация не очень хорошая. На данный момент последняя зарплата была получена еще в сентябре. Зарплата игроков составляет 100-120 тысяч гривен.

Премия последняя была выплачена в августе. Кстати, премия в «Кудровке» предусмотрена не только за победы, но и за ничьи. Футболисты до сих пор не получили бонус за выход в Премьер-лигу», – сообщил инсайдер.

После 16 туров подопечные Василия Баранова набрали 15 баллов и разместились на 13-й позиции в турнирной таблице. «Кудровка» находится в зоне стыковых матче, имея в своем пассиве пять матчей без побед – одна ничья и четыре поражения.

После окончания первой части чемпионата клуб Премьер-лиги решил прекратить сотрудничество с тремя футболистами – Кириллом Матвеевым, Андреем Тотовицким и Алексеем Литовченко.