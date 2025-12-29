Динамо подпишет новые контракты с двумя футболистами сборной Украины

Киевское «Динамо» планирует подписать новые контракты с двумя футболистами сборной Украины – это защитник Александр Караваев и Денис Попов.

30 июня 2026 года оба игрока получат статус свободных агентов, однако президент и тренерский штаб «бело-синих» планируют сохранить важных исполнителей в составе команды.

«Что касается Попова и Караваева, то вопрос будет решен, уже есть договоренности. С Денисом точно будет контракт продлен. По Караваеву по состоянию на сейчас положительные моменты, в «Динамо» рассчитывают на этого футболиста и дальше», – сообщил источник.

В нынешнем сезоне Караваев провел 23 матча на клубном уровне, в которых забил четыре гола и отдал пять ассистов. В активе Попова – два забитых мяча в 17 играх.

Еще один защитник Тарас Михавко может покинуть клуб зимой – в его услугах заинтересованы турецкие «Галатасарай» и «Бешикташ».