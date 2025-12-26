Клубу из Турции предложили подписать футболиста Динамо и сборной Украины

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Тарас Михавко может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Об этом сообщил инсайдер Серкан Морова.

По информации источника, услуги 20-летнего футболиста были предложены 16-кратному чемпиону Суперлиги – «Бешикташу», который намерен усилить линию защиты во время зимнего трансферного окна.

Однако, клубу из Стамбула придется выиграть конкуренцию у «Трабзонспора», который также следит за прогрессом талантливого украинского футболиста.

В нынешнем сезоне Михавко провел 26 матчей на клубном уровне, в которых забил три гола. Контракт защитника истекает в феврале 2028 года, а его трансферная стоимость составляет восемь миллионов евро.