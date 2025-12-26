Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
26 декабря 2025, 22:22 |
Клубу из Турции предложили подписать футболиста Динамо и сборной Украины

В услугах Тараса Михавко заинтересованы «Бешикташ» и «Трабзонспор»

Клубу из Турции предложили подписать футболиста Динамо и сборной Украины
ФК Динамо Киев. Тарас Михавко

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Тарас Михавко может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Об этом сообщил инсайдер Серкан Морова.

По информации источника, услуги 20-летнего футболиста были предложены 16-кратному чемпиону Суперлиги – «Бешикташу», который намерен усилить линию защиты во время зимнего трансферного окна.

Однако, клубу из Стамбула придется выиграть конкуренцию у «Трабзонспора», который также следит за прогрессом талантливого украинского футболиста.

В нынешнем сезоне Михавко провел 26 матчей на клубном уровне, в которых забил три гола. Контракт защитника истекает в феврале 2028 года, а его трансферная стоимость составляет восемь миллионов евро.

Динамо Киев Тарас Михавко чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Бешикташ трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
