Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Испания
29 декабря 2025, 05:45 | Обновлено 29 декабря 2025, 05:47
ЛАПОРТА ошеломил признанием о Хансе Флике: «Это настоящая страсть»

Глава каталонцев поделился мнением о деятельности главного тренера

Getty Images/Global Images Ukraine

Глава каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о деятельности Ханса–Дитера Флика на должности главного тренера сине–гранатовых. Заявления функционера были сделаны во время мероприятия Globe Soccer Awards в Дубае, где Флика отметили как лучшего наставника Ла Лиги по итогам сезона–2024/25.

«Это настоящий мастер своего дела, способный заражать игроков своей энергией. Считаю большой честью возможность получить этот приз от лица Ханси Флика. Я глубоко признателен ему и всем членам его штаба.

Фундаментом его достижений послужила оперативная адаптация как внутри коллектива, так и в самом городе. Ему удалось сплотить вокруг себя великолепную группу единомышленников. Ханси – натура страстная, он проявляет к футболистам искреннюю заботу и чуткость.

В течение всего минувшего сезона мы создавали мощный прессинг на оппонентов, а наша тактика офсайдных ловушек работала практически идеально. Сейчас планка поднялась: мы возглавляем таблицу чемпионата и верим, что игроки смогут подтвердить прошлогодний успех или даже улучшить его.

В Лиге чемпионов нами были извлечены важные уроки, а в Ла Лиге, судьба которой решалась в финальных турах, мы в пятый раз нанесли поражение «Реалу». Это было по–настоящему захватывающее зрелище. Игроки продемонстрировали свое мастерство и верность цветам «Барселоны», – подчеркнул Лапорта, чьи слова цитирует Mundo Deportivo.

Барселона Жоан Лапорта Ханс-Дитер Флик Ла Лига Реал Мадрид
Михаил Олексиенко Источник: Mundo Deportivo
