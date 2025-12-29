Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Два украинских клуба интересуются защитником македонского Вардара
Украина. Премьер лига
29 декабря 2025, 05:11
Два украинских клуба интересуются защитником македонского Вардара

Георгий Янкулов может стать игроком Кривбасса или Колоса

ФК Вардар. Георгий Янкулов

Украинские клубы проявляют интерес к защитнику капитана македонского клуба Вардар Георгию Янкулову.

24-летний крайний защитник Георгий Янкулов находится в сфере внимания нескольких европейских команд, в том числе представителей УПЛ. Наибольший интерес сейчас проявляют «Кривбасс» и «Колос».

Вопрос о начале официальных переговоров остается открытым, это может произойти в ближайшее время.

В текущем сезоне Янкулов провел 16 матчей в чемпионате Северной Македонии, отличился 1 забитым мячом и 3 результативными передачами, а также имеет опыт выступлений в еврокубках (4 игры и 1 ассист в квалификации Лиги конференций).

Вардар Скопье Колос Ковалевка трансферы трансферы УПЛ Кривбасс Кривой Рог
Николай Степанов
