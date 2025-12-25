Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. МАХАНЬКОВ: «Для Кривбасса это довольно хороший отрезок чемпионата»
Украина. Премьер лига
25 декабря 2025, 04:34 | Обновлено 25 декабря 2025, 04:57
МАХАНЬКОВ: «Для Кривбасса это довольно хороший отрезок чемпионата»

Вратарь криворожского клуба ответил на актуальные вопросы

МАХАНЬКОВ: «Для Кривбасса это довольно хороший отрезок чемпионата»
ФК Кривбасс

Вратарь криворожского «Кривбаса» Владимир Маханьков ответил на актуальные вопросы журналистов.

– Какие эмоции остались после ничьей с «Колосом»? Это больше потерянная победа или закономерный результат?

– Я считаю, что это закономерный результат. Но, на мой взгляд, мы были ближе к победе, так как имели более явные голевые моменты. В целом, достаточно напряженная, равная игра, поэтому результат можно считать закономерным.

– «Кривбас» не проигрывает уже четыре матча подряд. Можно ли сказать, что команда нашла стабильность в игре перед зимней паузой?

– Думаю, да. Мы довольно хорошо начинали все игры и забивали первыми. Но в ходе матчей иногда теряли контроль и позволяли сопернику также владеть инициативой. В целом можно сказать, что это хорошо: мы не проигрывали и набирали очки. В то же время могли взять больше баллов. Однако это футбол. Нужно отдать должное соперникам, так как мы играли против достаточно качественных команд. В конце первой части сезона наш результат можно оценить как позитивный.

– Как в целом оцениваете первую часть сезона для «Кривбаса», учитывая пятое место в турнирной таблице?

– Думаю, это был довольно хороший отрезок. Было ощущение прогресса команды, так как у нас обновился состав и тренерский штаб. Мы понимали, что будет трудно. Но благодаря усердной работе и взаимопониманию с тренерским штабом, на мой взгляд, нам удалось достичь хорошего результата и сохранить шансы бороться за более высокие места во второй части сезона.

– Насколько команда ощущает прогресс в игре по сравнению с началом чемпионата?

– Прогресс очень заметен как внутри команды, так и для болельщиков. Считаю, что лучший пример – это качество игры против «Колоса». Можно сравнить с первым туром, где мы выглядели довольно неубедительно, и со вторым кругом против той же команды, которая, на мой взгляд, также является одним из претендентов на еврокубковые места. Видно, что прогресс значительный, и мы будем продолжать развиваться.

– Какие личные цели ставите перед собой на вторую половину сезона после зимней паузы?

– Сейчас самое главное – хорошо отдохнуть и качественно подготовиться на зимних сборах. Цели всегда самые высокие: хочется играть, побеждать и достигать хороших результатов. А дальше будем смотреть на турнирную таблицу в конце сезона. Лично для меня важно играть, помогать команде, становиться лучше и развиваться каждый день.

Владимир Маханьков Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига
Николай Степанов Источник: ФК Кривбасс
