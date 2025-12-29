Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Кубок Испании
29 декабря 2025, 05:26
Ямаль сделал выбор: почему Роналду стал ключевым в его речи в Дубае

По следам Криштиану?

Ямаль сделал выбор: почему Роналду стал ключевым в его речи в Дубае
Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль выступил с речью после вручения ему премии лучшему нападающему года по версии Globe Soccer Awards.

«Я искренне благодарен своему клубу и родным за эту награду. Мой отец присутствует здесь, и он по–настоящему счастлив этим достижениям. Мне необходимо трудиться дальше, чтобы завоевать еще больше трофеев», – отметил Ямаль.

Футболист также поделился мыслями о своем статусе: «В минувшем году я был лишь новичком, только начинавшим свой путь, а сегодня давление на меня возросло – теперь меня воспринимают как значимого игрока и в клубе, и в национальной команде. К счастью, все сложилось успешно.

Полагаю, лучше избегать сравнений с кем–либо: существуют такие легенды, как Криштиану, которые достигли вершин, потому что всегда оставались верны себе».

На вопрос о том, кем он хочет быть в глазах окружающих, Ямаль с улыбкой ответил: «Никем особенным, ведь у меня дома всем распоряжается мама».

Ламин Ямаль Барселона Криштиану Роналду Globe Soccer Awards
Михаил Олексиенко Источник: Sport.es
