Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
29 декабря 2025, 03:39 | Обновлено 29 декабря 2025, 03:40
С наградами в руках: Ямаль поделился атмосферными фото из ОАЭ

Триумфальный день юного таланта

С наградами в руках: Ямаль поделился атмосферными фото из ОАЭ
Instagram. Ламин Ямаль

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль представил фотоотчет о своем визите в Объединенные Арабские Эмираты.

Сегодня 18–летний испанский футболист был удостоен звания лучшего нападающего планеты, а также получил престижную награду имени Диего Марадоны в рамках церемонии Globe Soccer Awards, состоявшейся в Дубае.

В своих аккаунтах в социальных сетях игрок опубликовал серию снимков из поездки в ОАЭ. Среди прочего Ямаль продемонстрировал завоеванные трофеи, а также выложил фотографии, сделанные в пустыне и на фоне мечети.

Аякс назначит Кройфа спортивным директором
Особый жест: почему Илон Маск репостнул публикацию Роналду?
ВИДЕО. Дембеле и Ямаль привлекли внимание на Globe Soccer Awards
Барселона Ламин Ямаль Globe Soccer Awards
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
