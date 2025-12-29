С наградами в руках: Ямаль поделился атмосферными фото из ОАЭ
Триумфальный день юного таланта
Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль представил фотоотчет о своем визите в Объединенные Арабские Эмираты.
Сегодня 18–летний испанский футболист был удостоен звания лучшего нападающего планеты, а также получил престижную награду имени Диего Марадоны в рамках церемонии Globe Soccer Awards, состоявшейся в Дубае.
В своих аккаунтах в социальных сетях игрок опубликовал серию снимков из поездки в ОАЭ. Среди прочего Ямаль продемонстрировал завоеванные трофеи, а также выложил фотографии, сделанные в пустыне и на фоне мечети.
Only Win 🙌 pic.twitter.com/3ccxeD89DT— Lami 🇪🇸 (@lamineyamallesp) December 28, 2025
📲 | Lamine Yamal on IG: 🕌 pic.twitter.com/paEmQejkrh— BarçaTimes (@BarcaTimes) December 28, 2025
