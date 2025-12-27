Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»

Польский ассистент главного тренера киевского «Динамо» Мацей Кендзерек дал интересное интервью польским СМИ.

Предлагаем ознакомиться с текстом от польского издания Przeglad Sportowy.

Полный текст интервью Мацея Кендзерека польским СМИ

Поляк живет в Киеве. То, что он увидел на улице, разбило ему сердце.

– Перед матчем сначала звучит гимн Украины, затем объявляется минута молчания, а первый удар в матче выполняет либо ветеран, либо дети кого-то, кто погиб на войне. Недавно у нас была такая ситуация, что матч начинала пара маленьких детей, мальчик и девочка, чей отец погиб на войне. Это было потрясающе. В такие моменты трудно сосредоточиться на футболе, – говорит Мацей Кендзерек, ассистент главного тренера «Динамо» Киев.

Во время отпуска в Польше он рассказывает нам о жизни в столице Украины, о том, как украинцы относятся к возможному миру и как в таких условиях функционируют лига и ведущий клуб страны.

– Вы не боялись ехать в Киев в нынешней ситуации?

– Если бы я не боялся, то должен был бы быть сумасшедшим. Конечно, я боялся. Но я также тщательно все проверил через Томаша Кендзеру и нескольких людей, связанных с украинской лигой, и решил рискнуть.

– Как получилось, что вы туда попали? Это ведь вообще нетипичное направление для польского тренера, тем более в нынешних условиях.

– Этот вопрос не совсем ко мне. По тому, что я слышал, меня отобрали через интернет. Знаю, что на этапе рекрутинга расспрашивали разных людей обо мне, в частности Томаша Кендзеру, который в «Динамо» является известной и уважаемой фигурой. «Динамо» – один из крупнейших клубов в этой части Европы, он выигрывал европейские кубки, в его составе были игроки, которые получали «Золотой мяч», а стоимость команды еще недавно превышала 100 млн евро. Для меня это был вызов и возможность реализоваться на другом рынке.

– Сопровождает ли вас в Киеве семья?

– Нет, я там один. Живу в гостинице на базе, примерно в 25 км от центра Киева. Она расположена в лесу, это спокойное место и там – постучим по дереву – ничего не происходит. Снаряды не падают, как это случается в центре Киева. Там относительно безопасно. Зато в центре каждый вечер что-то происходит – прилетают дроны, ракеты, баллистические снаряды, каждый вечер отключают свет, многие районы Киева остаются без электроэнергии. Люди стараются обеспечивать себя генераторами.

Таких неприятных ситуаций очень много. Уже в первую ночь я видел, как пролетело 700 ракет и снарядов. У меня была возможность наблюдать за этим с балкона, и это было ужасно. В Telegram есть канал, где публикуют статистику по войне – тогда это была одна из самых интенсивных ночей в Киеве. Во время моего пребывания там были еще две еще более интенсивные, но тогда мы играли выездные матчи.

– У вас не было желания уехать?

– Конечно, я немного боялся за безопасность. Сама жизнь в Киеве выглядит так, что люди по-своему адаптировались, потому что эти налеты, к сожалению, стали повседневностью. Они происходят ночью, и люди к этому готовы.

– Это атаки на гражданские объекты? Ведь россияне не бьют по военным целям и важной инфраструктуре?

– Пропаганда рф утверждает, что они бьют по стратегическим объектам, а на самом деле атакуют гражданских и обычные жилые дома. Уже в первый день мы проезжали мимо здания, в которое за два дня до этого попала ракета. Это был ужасный вид. Внутри видно, что люди там обычно функционируют, но дом лишен одной стены.

– На базе вы этого не видите?

– Не вижу, это довольно далеко от центра города, но, находясь там, у тебя есть осознание, что это такое сладко-горькое ощущение. С одной стороны – красивые достопримечательности, а с другой – увековеченные люди, которые погибли на войне, много фотографий, дат. Это очень молодые люди, которым по 20 с лишним лет. Везде флаги, лампадки, видно, что происходит. А с другой стороны, город действительно красивый.

– Футболисты тоже живут на базе?

– Некоторые на базе, другие ближе к центру, но я бы не решился жить там. На базе относительно безопасно.

– Тяжело жить на базе всей командой? Это как постоянно быть на тренировочном сборе.

– Немного так, но ко всему можно привыкнуть. Я не жалуюсь, база на неплохом уровне. Я приехал сюда работать, сосредотачиваюсь на этом, и это для меня самое важное.

– У вас не было моментов сомнений? Не думали возвращаться в Польшу?

– Нет, моментов сомнений у меня не было. Я был к этому готов. Я знал, чего ожидать, и осознавал, что меня ждет и что может произойти.

– Реальность оказалась хуже, чем вы представляли?

– Она такая, как я ожидал. Я сделал хороший ресерч, правильно оценил ситуацию – пока что все выглядит именно так, как я предполагал.

– Какое влияние война оказывает на футболистов? Часто ли об этом говорят в раздевалке?

– У нас много игроков, которые происходят из регионов, захваченных россиянами. Их семьи живут в Донецкой области, в Луганске, и часто футболисты мыслями не там, где должны быть, потому что понятно, что это самые важные вещи. Часто их родители, дедушки, бабушки, пожилые люди не хотят переезжать и оставлять нажитое за всю жизнь, а там происходят страшные вещи.

Чтобы осознать, как выглядит эта война, рекомендую фильм «20 дней в Мариуполе», который доступен на Canal+. Это один из самых шокирующих документальных фильмов, которые я видел. Съемочная группа в первые дни войны оказывается запертой в Мариуполе, и все показано крупным планом с камеры. Видно, как все обстреливается. После просмотра я долго не мог прийти в себя.

– У футболистов «Динамо» есть военные в семьях?

– Да, отличный пример – Николай Михайленко, наш центральный полузащитник. Скоро в кино выйдет фильм о том, как его брат воевал на фронте, а он в это время боролся за выход на Олимпийские игры. Брат служит в артиллерии и имеет много поражений. Не хочу вдаваться в профессиональную терминологию, поэтому скажу лишь, что это солдат, которому есть чем похвастаться. Таких случаев больше.

– Во время матчей вы попадали в опасные ситуации, когда приходилось спускаться в укрытие?

– Да, дважды. Когда мы играли матчи с «Оболонью» и «Александрией», начало встречи было отложено из-за воздушной тревоги, и тогда нужно идти в укрытие. Но со слов ребят знаю ситуации из прошлого сезона, когда один матч трижды прерывался. Им каждый раз приходилось спускаться в укрытие, потом выходить, снова разминаться и так далее, из-за чего матч длился очень долго. Количество зрителей на трибунах зависит от вместимости укрытия – у нас оно может вместить полторы тысячи человек, и столько же может быть на матче. В Польше полные стадионы, и этого мне там не хватает. К тому же в фан-секторах на украинских стадионах много очень молодых ребят, по 15–16 лет, ведь старшие на войне.

– А как играется в футбол в таких условиях?

– Скажу честно – очень тяжело. К тому же есть большие проблемы с логистикой. Поскольку небо над Украиной закрыто, приходится передвигаться поездами или автобусами. В Люблин мы ехали ночным поездом с кушетками, отправлялись около 23 часов, а на месте были в 9–10 утра следующего дня. Утром обычно проводили тренировку в Люблине, а если это был выездной матч, то сразу после него летели, оставались на ночь, потом возвращались самолетом, а в воскресенье играли матч. Мы проводили очень много времени в дороге.

– Это одна из причин более слабой игры «Динамо» в этом сезоне?

– Если посмотреть на результаты «Динамо» или «Шахтера» после матчей в еврокубках, видно, что и мы, и «Шахтер» тогда показывали худшие результаты. Безусловно, это оказывает большое влияние, отсюда и разочаровывающие итоги.

– Но можно ли все объяснить этими поездками? Уровень лиги снизился, и это сказывается на выступлениях в еврокубках, но и в самой лиге «Динамо» подводило и после осенней части занимает четвертое место. Какие еще причины спада?

– Поездки – одна из причин, но проблем было больше, произошла смена тренера. Я в клубе всего четыре месяца и не хотел бы делать более широкие диагнозы, потому что нахожусь здесь слишком недолго, чтобы говорить что-то разумное. У меня есть свои мысли и идеи. Безусловно, поездки и логистика не облегчали нам задачу, теперь этого «проблемного» фактора не будет, и наши результаты должны улучшиться.

– Большое разочарование, что вы вылетели из Лиги конференций? Тем более что дальше прошли не слишком сильные команды, например македонская «Шкендия».

– Это очень большое разочарование. «Динамо» – такой клуб, для которого второе место в лиге – это поражение, а вылет из еврокубков – большое поражение. У него много болельщиков по всей Европе. Мы осознаем, что не оправдали их ожиданий, чувствуем спортивную злость, потому что знаем, как это выглядит. В то же время я не уверен, является ли система розыгрыша объективной. Некоторые команды имели легкую жеребьевку, а мы попали на самых сложных соперников из каждой корзины, таких как «Кристал Пэлас» и «Фиорентина».

– А как к этому относятся болельщики? Есть нервозность или у них в голове другие проблемы?

– Самой важной темой остается война, но, конечно, они недовольны. Я не до конца знаю, что пишут в интернете, потому что еще не владею языком настолько хорошо, чтобы все понимать, но недовольство чувствуется. «Динамо» – это как «Легия» или «Лех»: кто-то не так посмотрит или не так скажет – появляются статьи и фотографии. Медиадавление большое, было заметно, что о «Динамо» говорили очень много.

– Какие настроения царят в украинском обществе? С польской перспективы кажется, что, с одной стороны, украинцы не намерены отдавать ни пяди земли россиянам и планируют дальше воевать, а с другой – украинские мужчины, которых до сих пор не мобилизовали, не хотят идти на фронт. Многие выехали за границу, другие скрываются.

– Я не хотел бы вдаваться в такие детали, потому что не знаю ситуацию настолько хорошо. Как в каждом обществе, есть разные люди. Но когда я много раз говорил об этом с футболистами, я всегда слышал от них, что украинцы не отдадут землю и будут бороться до конца, что это их земля и они сделают все, чтобы она оставалась украинской, что они будут биться до последней капли крови. Такие декларации я слышал, и это хорошо передает дух, который характеризует украинцев. В то же время люди, безусловно, устали. Во время налетов они спускаются в метро или в гаражи. Не хватает света и отопления, а сейчас зима. Люди устали, но при этом не хотят отдавать россиянам то, что им не принадлежит.

– Там царит ненависть к россиянам?

– Да, и это началось не в 2022 году, а значительно раньше. Вспомним события на Майдане, где было большое участие россии, раньше была оранжевая революция. Ненависть к россии огромная, в конце концов можно посмотреть, сколько людей погибло. Точно этого никто не знает. Я не говорю о самой войне, а в целом о том, что происходило на протяжении последних десяти лет.

– Тяжело мотивировать футболистов в такой ситуации?

– Футболисты осознают, что своей игрой и выступлениями приносят людям облегчение, что благодаря этому они могут хотя бы на мгновение отвлечься от тяжелой повседневности, дать людям немного развлечения, связанного с футболом и нормальной жизнью. В команде есть такое осознание и чувство миссии, на этом здесь очень акцентируют внимание. Перед матчем сначала звучит гимн Украины, затем минута молчания, а первый удар в матче выполняет либо ветеран, либо дети кого-то, кто погиб на войне. Недавно была ситуация, что матч начинали двое маленьких детей, мальчик и девочка, чей отец погиб на войне. Это было шокирующе. В такие моменты трудно сосредоточиться на футболе.

На улицах видна война – людей с протезами, со следами, которые она оставила, видишь людей в трауре, людей, которые страдают. Я не хотел бы, чтобы когда-нибудь такое произошло в Польше. Находясь в нашей стране и находясь в Киеве, видишь совершенно другую перспективу. Мы не осознаем, насколько это тяжело и сколько зла это может принести.

– В Польше люди частично привыкли к этой войне, к тому же выросли антиукраинские настроения.

– Я думаю, что за этим стоит российская пропаганда. Видно, сколько в интернете манипуляций, фейковых новостей, пропаганды, натравливания одних на других. Они, россияне, выполняют огромную работу, чтобы нас поссорить. Известно, что между нашими народами есть нерешенные вопросы, которые всегда будут нас разделять, и на этой ноте россияне очень часто играют.

– Эта ситуация и жизнь в постоянной угрозе влияют на вашу психику?

– Безусловно, влияют. Я всего лишь человек из плоти и крови. Я осознаю, где нахожусь и в каких условиях живу, стараюсь со всем справляться. Это для меня чрезвычайный опыт – не только с тренерской, но и с человеческой точки зрения. Моя жизнь точно изменится, и мое восприятие многих вещей тоже изменится, независимо от того, сколько времени я здесь проведу.

– Думаете остаться в «Динамо» еще на один сезон или там тяжело жить дольше года?

– Посмотрим. Я научился тому, что в футболе иногда даже неделя – это много. Я доволен клубом, в котором работаю, реализуюсь профессионально и не исключаю, что могу остаться еще на один сезон.

– Видно, что уровень украинской лиги снизился с начала российского вторжения? В рейтинге УЕФА Украина опустилась с 12-го места на 27-е.

– Когда-то «Динамо» тратило более 50 млн евро за одно трансферное окно, сейчас это абсолютно нереально. Мне трудно оценивать прошлое, но очевидно, что раньше было легче привлекать игроков, ведь сейчас они боятся переходить в украинскую лигу, а легионеры демонстрируют разный уровень.

– «Шахтер» все же много тратит – этим летом 36 млн евро.

– Да, но «Шахтер» ежедневно функционирует во Львове, на базе владельца «Руха» Львов, и там проводит свои матчи.

– Там безопаснее, чем в Киеве.

– Да, потому что это дальше от территорий, находящихся под российской оккупацией. Легионеры в украинской лиге очень разные. Анализируя соперника перед матчем, я видел игроков, на которых спортивный директор в Польше даже не посмотрел бы. А в украинскую лигу такие попадают, потому что футболисты самого высокого уровня не хотят сюда ехать, и возникает определенная проблема. Команды очень разные по уровню – имеют 7–8 хороших игроков, а еще 8 уже средние.

– А что со сборной Украины? Если дойдет до матча с Польшей в плей-оф за выход на чемпионат мира – при условии, что Польша обыграет Албанию, а Украина победит Швецию, – как вы оцениваете шансы? Польша будет фаворитом?

– По моему мнению, да, Польша будет фаворитом. Но если посмотреть на имена игроков этой команды и клубы, за которые они выступают, я бы не недооценивал сборную Украины. На бумаге выглядит неплохо, но она с трудом квалифицировалась в плей-оф, лишь в конце последнего отборочного матча с Исландией.

Думаю, Польша должна быть фаворитом, потому что возможный матч состоится на нейтральном поле в Валенсии. Наша команда должна справиться, но это один матч, и может произойти что угодно. Если до него дойдет, я, конечно, буду держать кулаки за нашу сборную.

– Вы были главным тренером «Радомяка», а согласились на должность ассистента. Обычно, когда тренер уже самостоятельно ведет команду, он не возвращается к роли второго.

– Меня привлекла работа в таком клубе, как «Динамо», я хотел попробовать себя за границей. Предложение появилось в момент, когда я был без работы, хотя и находился близко к одному вызову. К тому же большую часть карьеры я работал ассистентом, для меня это не является никаким позором, но у меня есть план рано или поздно стать главным тренером.

– В Польше?

– Я хотел бы попробовать за границей – это интересно и дает развитие, я изучаю новый язык, знакомлюсь с другой культурой и другим взглядом на футбол. Если будет такая возможность, я хотел бы время от времени работать за границей.

– Тем временем ваш бывший клуб «Радомяк» занимает седьмое место в Экстраклассе с минимальным отставанием от еврокубковой зоны. Вас удивляет такая игра команды?

– Весна все проверит, таблица очень плотная, два поражения могут перевернуть ее с ног на голову. Сейчас у «Радомяка» очень хороший состав – речь идет не только об основе, но и о скамейке запасных. Прошло два года с тех пор, как я ушел оттуда, а из той команды осталось пять-шесть игроков.

– Состав «Радомяка» изменился, но не концепция построения команды. Клуб и дальше делает ставку на футболистов, которые говорят на португальском языке.

– Думаю, сейчас эти игроки демонстрируют немного более высокий уровень, чем раньше.

Источник: Przeglad Sportowy. Перевод и адаптация: Sport.ua