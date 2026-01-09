Спортивный врач: «Это очень неутешительные новости для сборной Украины»

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал новости о серьезной травме нападающего римской «Ромы» и национальной сборной Украины Артема Довбика:

«Недаром удивлялся прогнозу о 2 неделях... Довбик вылетел еще на 2 месяца. Это все-таки можно трактовать как рецидив, ведь такой срок указывает на удвоение предыдущего восстановления. С большой вероятностью, в травму снова вовлечено сухожилие.

Клуб клубом, но это повреждение ставит под серьезное сомнение участие Артема в ключевых матчах сборной в отборе к ЧМ. На дворе середина января. В идеале Довбик восстановится минимум в середине марта. Матч со Швецией уже 26 марта. Все становится очень рискованным и сжатым по графикам отвода и чтобы восстановиться и быть в форме Артему снова придется форсировать восстановление. Очень неутешительные новости как для игрока, так и для сборной».