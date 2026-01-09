Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
Спортивный врач: «Это очень неутешительные новости для сборной Украины»

Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму Артема Довбика

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал новости о серьезной травме нападающего римской «Ромы» и национальной сборной Украины Артема Довбика:

«Недаром удивлялся прогнозу о 2 неделях... Довбик вылетел еще на 2 месяца. Это все-таки можно трактовать как рецидив, ведь такой срок указывает на удвоение предыдущего восстановления. С большой вероятностью, в травму снова вовлечено сухожилие.

Клуб клубом, но это повреждение ставит под серьезное сомнение участие Артема в ключевых матчах сборной в отборе к ЧМ. На дворе середина января. В идеале Довбик восстановится минимум в середине марта. Матч со Швецией уже 26 марта. Все становится очень рискованным и сжатым по графикам отвода и чтобы восстановиться и быть в форме Артему снова придется форсировать восстановление. Очень неутешительные новости как для игрока, так и для сборной».

Дмитрий Бабелюк Рома Рим травма Артем Довбик Серия A чемпионат Италии по футболу сборная Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Hospital Pass
Комментарии 1
vbrjkf
А може це знак для Реброва - потрібно не зациклюватись на одних і тих же...
Ответить
0
