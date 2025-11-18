Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
Возможные оппоненты: Швеция, Румыния, Северная Македония, Северная Ирландия
Сборная Украины попала в первую корзину для жеребьевки плей-офф европейской квалификации чемпионата мира 2026.
Это стало известно после того, как Австрия не уступила Боснии (1:1), хотя Дания не выполнила свою задачу и проиграла Шотландии (2:4).
Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА пройдет в Цюрихе 20 ноября в 14:00 по киевскому времени.
В первую корзину попали: Италия, Дания, Турция, Украина.
В плей-офф выступят 12 команд, которые заняли вторые места (распределены по корзинам 1–3 по рейтингу ФИФА), и 4 победителя групп Лиги наций (корзина 4). Они будут разделены на 4 пути и сыграют по одному полуфиналу и финалу. Победители каждого пути получат путевку на ЧМ-2026.
Полуфиналы состоятся 26 марта, финалы – 31 марта 2026 года. Команды, которые проиграют в полуфиналах, в день финалов проведут товарищеский матч между собой. 4 победителя плей-офф выйдут в финальный раунд чемпионата мира 2026.
Возможные соперники Украины в полуфинале плей-офф – из корзины 4:
- Швеция, Румыния, Северная Македония, Северная Ирландия
Все эти 4 команды финишировали ниже второго места в квалификации ЧМ, однако попали в плей-офф за счет победы в группах Лиги наций осенью 2024 года.
Сборная Украины проведет полуфинальный матч на условно домашнем стадионе.
Команды из корзины 1 будут играть полуфиналы дома против соперника из корзины 4, а корзина 2 пересечется с корзиной 3. В полуфиналах хозяином будет сборная, которая имеет более высокий рейтинг. После формирования полуфинальных пар будет проведена отдельная жеребьевка хозяев финалов плей-офф. Представители корзин 1 или 4 в решающих матчах сыграют против команд из корзины 2 или 3.
Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА. Плей-офф
Распределение по корзинам для жеребьевки
- Корзина 1: Италия, Дания, Турция, Украина
- Корзина 2: Польша, Уэльс, Чехия, Словакия
- Корзина 3: Ирландия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово
- Корзина 4: Швеция, Румыния, Северная Македония, Северная Ирландия
