Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
Чемпионат мира
18 ноября 2025, 23:59 | Обновлено 19 ноября 2025, 01:19
Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?

Возможные оппоненты: Швеция, Румыния, Северная Македония, Северная Ирландия

Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины попала в первую корзину для жеребьевки плей-офф европейской квалификации чемпионата мира 2026.

Это стало известно после того, как Австрия не уступила Боснии (1:1), хотя Дания не выполнила свою задачу и проиграла Шотландии (2:4).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА пройдет в Цюрихе 20 ноября в 14:00 по киевскому времени.

В первую корзину попали: Италия, Дания, Турция, Украина.

В плей-офф выступят 12 команд, которые заняли вторые места (распределены по корзинам 1–3 по рейтингу ФИФА), и 4 победителя групп Лиги наций (корзина 4). Они будут разделены на 4 пути и сыграют по одному полуфиналу и финалу. Победители каждого пути получат путевку на ЧМ-2026.

Полуфиналы состоятся 26 марта, финалы – 31 марта 2026 года. Команды, которые проиграют в полуфиналах, в день финалов проведут товарищеский матч между собой. 4 победителя плей-офф выйдут в финальный раунд чемпионата мира 2026.

Возможные соперники Украины в полуфинале плей-офф – из корзины 4:

  • Швеция, Румыния, Северная Македония, Северная Ирландия

Все эти 4 команды финишировали ниже второго места в квалификации ЧМ, однако попали в плей-офф за счет победы в группах Лиги наций осенью 2024 года.

Сборная Украины проведет полуфинальный матч на условно домашнем стадионе.

Команды из корзины 1 будут играть полуфиналы дома против соперника из корзины 4, а корзина 2 пересечется с корзиной 3. В полуфиналах хозяином будет сборная, которая имеет более высокий рейтинг. После формирования полуфинальных пар будет проведена отдельная жеребьевка хозяев финалов плей-офф. Представители корзин 1 или 4 в решающих матчах сыграют против команд из корзины 2 или 3.

Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА. Плей-офф

Распределение по корзинам для жеребьевки

  • Корзина 1: Италия, Дания, Турция, Украина
  • Корзина 2: Польша, Уэльс, Чехия, Словакия
  • Корзина 3: Ирландия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово
  • Корзина 4: Швеция, Румыния, Северная Македония, Северная Ирландия

Проголосовало 370
Какую команду вы хотели бы видеть ⚽️ в соперниках сборной Украины в полуфинале плей-офф квалификации 🏆 чемпионата мира 2026 (можно выбрать несколько вариантов)

Выберите до 3 вариантов ответа

Результаты
Аналитики прогнозируют, что в финальную часть попадет Польша, а не Украина
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
Швейцария получила путевку на ЧМ, Швеция заработала первые очки с Поттером
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 54
suforza1921
Мені особисто не хотілося б Швецію. Попри повний провал у відборі, за потенціалом це найсильніша збірна у четвертому кошику. А от у разі виходу до фіналу плей-офф (чого ми нашим хлопцям від усієї душі бажаємо бажаємо), на Україну очікуватиме куди сильніший суперник, як мінімум не нижче нас класом, а може, враховуючи "фактор" Реброва і трохи вище.
Ответить
+4
С Пп
Как по мне, худшие это Польша и Ирландия на финал. С поляками ещё и в гостях играть будем точно. 
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Сергей Литвиненко
Спасибо Австрии,а там надо любую обыгрывать,а то зачем на ЧМ ехать вообще.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
KIEv
На останньому слайді помилка і замість України в основній фазі чс стоїть Польща. Хочеться вірити що ця помилка не пророча
Ответить
+2
Dimaryz81
Странно, что в проектных корзинах на Чм пропала Украина. А из стыков Место считается за Польшей. 
Ответить
+2
С Пп
Украина играет сначала с корзиной 4, а потом с одним из победителей пары 2-3 корзина. Т.е. ни 1, ни 4 корзина нам в финале попасться не может. 
Ответить
+2
Lucky_Loser
хочу Швецію 
Ответить
+1
fifa2020
Хочу шведів або македонців!
Ответить
+1
New Zealander
Найгірші для нас це Польша та Чехія. З Уельсом та Ірландією буде легше. 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
vitaha33
Хочу Румунію і Уельс, а буде Швеція Польща з нашим то щастям
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Johnny92
Якщо брати кожного суперника окремо то кожний по своєму незручний. Північній Ірландії ми вже програвали раніше. Шведів проходили, але з потугами. Руминам теж програвали і нічия з ними була. Північна Македонія теж незручний суперник який не раз в Італії раніше відбирав очки.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Demid Romanchik
Нет.. Швеция нет
.. Исак,Дьокереш.,Бергван.,Эланга,Ларрсон И Поттер придумает что-то до весны 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
TradyT
Дякувати Богу Шотландія пройшла напряму, всі інші не сильніші за Ісландію. Якщо Ребров не начудить то будемо грати на ЧС
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
OKs100
Скорее всего Украина сыграет с Румынией, а потом с Польшей или Чехией. 
Ответить
0
Johnny92
Гранди світового футболу))
Ответить
0
Samuel
Будем грали з сусідами, румуни а потім поляки
Ответить
-1
Александр Шевченко
Даешь нам Македонию и Косово. 
Ответить
-1
Показать Скрыть 6 ответов
Лига
На валидоле Австрия вытянула нас в первую корзину. Фарт пока на нашей стороне . Хотелось бы сначала северную Ирландию, а в финале победителя например пары Словакия-Босния Герцеговина/Косово. Удачи и успеха сборной как было в плей-оф на евро 2024 и в жеребьёвке и в играх
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
New Zealander
В ідеалі щоб попалися Швеція або Північна Македонія. Вони зараз найслабші і окрім того історично Україна їх завжди дрюкала навіть коли вони були на піку форми. 
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Хто би не випав - Збірній в плей-оф:
Рецепт перемоги - знАйде Ребров!✊🇺🇦
А припущення Віталі -
Що кохає Гвен навічно🔥❤️
Ми потрапим в півфіналі -
На Ірландію Північну! 😊
Ответить
-3
Показать Скрыть 2 ответа
