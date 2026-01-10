Рекордсмен УПЛ высказался о желании играть за сборную другой страны

Украинский голкипер черкасского ЛНЗ Алексей Паламарчук прокомментировал свое высказывание о желании играть за сборную Молдовы:

«Хочу ли я играть за Украину? Прежде всего, да. Это детская мечта, от которой не хочется отказываться. Я сказал им свое мнение – они так и написали. Я тогда еще немного так понимал – интересный вариант, я задумался, но понимаю, что мне будет с этим трудно.

Прежде всего это много, как говорится, «геморроя», оно мне нужно? А тем более я – футболист-украинец, поэтому я понимаю, что я хочу играть за сборную Украины».

В апреле 2025 года Паламарчук установил рекорд УПЛ, отразив шесть пенальти кряду.