Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
Путевки получили Испания, Бельгия, Швейцария, Австрия и Шотландия
18 ноября завершился групповой раунд квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
В этот игровой день состоялось 10 матчей заключительного тура в 5 группах.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В последний игровой день группового этапа путевки на мундиаль получили:
- Испания, Бельгия, Швейцария, Австрия, Шотландия
Шотландия в драматичном матче на последних минутах вырвала победу у Дании (4:2).
Австрия сумела отыграться и взять нужную ничью с игре с Боснией и Герцеговиной (1:1).
Испания, Бельгия, Швейцария имели большой запас над конкурентами и проблем не испытали.
Уже известны 39 команд из 48, которые примут участие в ЧМ-2026:
- Хозяева (3/3): США, Канада, Мексика
- Европа (12/16): Англия, Франция, Хорватия, Португалия, Норвегия, Германия, Нидерланды, Испания, Бельгия, Швейцария, Австрия, Шотландия
- Южная Америка (6/6): Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Парагвай, Колумбия
- Азия (8/8): Япония, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия, Катар, Саудовская Аравия
- Африка (9/9): Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Сенегал, Кот-д'Ивуар
- Океания (1/1): Новая Зеландия
- КОНКАКАФ (0/3)
- Межконтинентальный плей-офф (0/2)
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 18 ноября
- 21:45. Австрия – Босния и Герцеговина – 1:1
- 21:45. Бельгия – Лихтенштейн – 7:0
- 21:45. беларусь – Греция – 0:0
- 21:45. Болгария – Грузия – 2:1
- 21:45. Испания – Турция – 2:2
- 21:45. Косово – Швейцария – 1:1
- 21:45. Румыния – Сан-Марино – 7:1
- 21:45. Уэльс – Северная Македония – 7:1
- 21:45. Швеция – Словения – 1:1
- 21:45. Шотландия – Дания – 4:2
Итоговые таблицы квалификации ЧМ-2026
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Самба Диалло не нужен киевскому клубу
Промоутер считает, что бой против Фабио Уордли не стал бы интересным для зрителей