Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль

18 ноября завершился групповой раунд квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день состоялось 10 матчей заключительного тура в 5 группах.

В последний игровой день группового этапа путевки на мундиаль получили:

Испания, Бельгия, Швейцария, Австрия, Шотландия

Шотландия в драматичном матче на последних минутах вырвала победу у Дании (4:2).

Австрия сумела отыграться и взять нужную ничью с игре с Боснией и Герцеговиной (1:1).

Испания, Бельгия, Швейцария имели большой запас над конкурентами и проблем не испытали.

Уже известны 39 команд из 48, которые примут участие в ЧМ-2026:

Хозяева (3/3): США, Канада, Мексика

Европа (12/16): Англия, Франция, Хорватия, Португалия, Норвегия, Германия, Нидерланды, Испания, Бельгия, Швейцария, Австрия, Шотландия

Южная Америка (6/6): Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Парагвай, Колумбия

Азия (8/8): Япония, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия, Катар, Саудовская Аравия

Африка (9/9): Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Сенегал, Кот-д'Ивуар

Океания (1/1): Новая Зеландия

КОНКАКАФ (0/3)

Межконтинентальный плей-офф (0/2)

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 18 ноября

21:45. Австрия – Босния и Герцеговина – 1:1

21:45. Бельгия – Лихтенштейн – 7:0

21:45. беларусь – Греция – 0:0

21:45. Болгария – Грузия – 2:1

21:45. Испания – Турция – 2:2

21:45. Косово – Швейцария – 1:1

21:45. Румыния – Сан-Марино – 7:1

21:45. Уэльс – Северная Македония – 7:1

21:45. Швеция – Словения – 1:1

21:45. Шотландия – Дания – 4:2

Итоговые таблицы квалификации ЧМ-2026

Инфографика