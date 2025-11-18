Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
18 ноября 2025, 23:57 | Обновлено 19 ноября 2025, 00:17
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль

Путевки получили Испания, Бельгия, Швейцария, Австрия и Шотландия

Getty Images/Global Images Ukraine

18 ноября завершился групповой раунд квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день состоялось 10 матчей заключительного тура в 5 группах.

В последний игровой день группового этапа путевки на мундиаль получили:

  • Испания, Бельгия, Швейцария, Австрия, Шотландия

Шотландия в драматичном матче на последних минутах вырвала победу у Дании (4:2).

Австрия сумела отыграться и взять нужную ничью с игре с Боснией и Герцеговиной (1:1).

Испания, Бельгия, Швейцария имели большой запас над конкурентами и проблем не испытали.

Уже известны 39 команд из 48, которые примут участие в ЧМ-2026:

  • Хозяева (3/3): США, Канада, Мексика
  • Европа (12/16): Англия, Франция, Хорватия, Португалия, Норвегия, Германия, Нидерланды, Испания, Бельгия, Швейцария, Австрия, Шотландия
  • Южная Америка (6/6): Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Парагвай, Колумбия
  • Азия (8/8): Япония, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия, Катар, Саудовская Аравия
  • Африка (9/9): Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Сенегал, Кот-д'Ивуар
  • Океания (1/1): Новая Зеландия
  • КОНКАКАФ (0/3)
  • Межконтинентальный плей-офф (0/2)

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 18 ноября

  • 21:45. Австрия – Босния и Герцеговина – 1:1
  • 21:45. Бельгия – Лихтенштейн – 7:0
  • 21:45. беларусь – Греция – 0:0
  • 21:45. Болгария – Грузия – 2:1
  • 21:45. Испания – Турция – 2:2
  • 21:45. Косово – Швейцария – 1:1
  • 21:45. Румыния – Сан-Марино – 7:1
  • 21:45. Уэльс – Северная Македония – 7:1
  • 21:45. Швеция – Словения – 1:1
  • 21:45. Шотландия – Дания – 4:2

Итоговые таблицы квалификации ЧМ-2026

Инфографика

