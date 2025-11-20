Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
20 ноября в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка межконтинентального плей-офф квалификации ЧМ-2026.
Среди 6 команд будет разыграно две путевки в финальный раунд ЧМ-2026 по схеме: два полуфинала и финал.
В межконтинентальном плей-офф в марте 2026 года сыграют 6 сборных: ДР Конго, Ирак, Ямайка, Боливия, Суринам, Новая Каледония
Жеребьевкой определены пары команд межконтинентального плей-офф.
Каждая из команд не сумела пройти отборочный раунд в континентальной квалификации и получила второй шанс.
ДР Конго и Ирак, которые имеют более высокий рейтинг ФИФА, получили сеяный статус и напрямую включены в финал плей-офф.
Остальные 4 команды (Ямайка, Боливия, Суринам, Новая Каледония) – несеяные и будут играть в полуфиналах.
Победители двух полуфиналов выйдут в финал на Ирак или ДР Конго.
Матчи межконтинентального плей-офф пройдут 26–31 марта 2026 года в мексиканских городах Гвадалахара и Монтеррей.
Квалификация ЧМ-2026. Межконтинентальный плей-офф
Гвадалахара, Монтеррей (Мексика), 26–31 марта 2026
Полуфиналы плей-офф
- Новая Каледония – Ямайка
- Боливия – Суринам
Финалы плей-офф
- ДР Конго – Новая Каледония/ Ямайка
- Ирак – Боливия / Суринам
Инфографика
