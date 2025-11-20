Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах

20 ноября в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка межконтинентального плей-офф квалификации ЧМ-2026.

Среди 6 команд будет разыграно две путевки в финальный раунд ЧМ-2026 по схеме: два полуфинала и финал.

В межконтинентальном плей-офф в марте 2026 года сыграют 6 сборных: ДР Конго, Ирак, Ямайка, Боливия, Суринам, Новая Каледония

Жеребьевкой определены пары команд межконтинентального плей-офф.

Полуфиналы: Новая Каледония – Ямайка, Боливия – Суринам

Финалы: ДР Конго – Новая Каледония / Ямайка, Ирак – Боливия / Суринам

Каждая из команд не сумела пройти отборочный раунд в континентальной квалификации и получила второй шанс.

ДР Конго и Ирак, которые имеют более высокий рейтинг ФИФА, получили сеяный статус и напрямую включены в финал плей-офф.

Остальные 4 команды (Ямайка, Боливия, Суринам, Новая Каледония) – несеяные и будут играть в полуфиналах.

Победители двух полуфиналов выйдут в финал на Ирак или ДР Конго.

Матчи межконтинентального плей-офф пройдут 26–31 марта 2026 года в мексиканских городах Гвадалахара и Монтеррей.

