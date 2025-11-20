Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Чемпионат мира
20 ноября 2025, 14:17 | Обновлено 20 ноября 2025, 15:25
5899
3

Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах

20 ноября в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка

Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
FIFA

20 ноября в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка межконтинентального плей-офф квалификации ЧМ-2026.

Среди 6 команд будет разыграно две путевки в финальный раунд ЧМ-2026 по схеме: два полуфинала и финал.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В межконтинентальном плей-офф в марте 2026 года сыграют 6 сборных: ДР Конго, Ирак, Ямайка, Боливия, Суринам, Новая Каледония

Жеребьевкой определены пары команд межконтинентального плей-офф.

Полуфиналы: Новая Каледония – Ямайка, Боливия – Суринам

Финалы: ДР Конго – Новая Каледония / Ямайка, Ирак – Боливия / Суринам

Каждая из команд не сумела пройти отборочный раунд в континентальной квалификации и получила второй шанс.

ДР Конго и Ирак, которые имеют более высокий рейтинг ФИФА, получили сеяный статус и напрямую включены в финал плей-офф.

Остальные 4 команды (Ямайка, Боливия, Суринам, Новая Каледония) – несеяные и будут играть в полуфиналах.

Победители двух полуфиналов выйдут в финал на Ирак или ДР Конго.

Матчи межконтинентального плей-офф пройдут 26–31 марта 2026 года в мексиканских городах Гвадалахара и Монтеррей.

Квалификация ЧМ-2026. Межконтинентальный плей-офф

Гвадалахара, Монтеррей (Мексика), 26–31 марта 2026

Полуфиналы плей-офф

  • Новая Каледония – Ямайка
  • Боливия – Суринам

Финалы плей-офф

  • ДР Конго – Новая Каледония/ Ямайка
  • Ирак – Боливия / Суринам

Инфографика

жеребьевка сборная Боливии по футболу сборная Ирака по футболу сборная Ямайки по футболу сборная Суринама по футболу сборная ДР Конго по футболу ЧМ-2026 по футболу статистические расклады сборная Новой Каледонии по футболу жеребьевка чемпионата мира выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Никита Ульянов
Ахаха Я доволен жеребьёвкой. Удачи Украина, она тебе ой как понадобится 
Ответить
0
Al Fredli
Все, сірожин фарт закінчується.Самий важкий жереб.Шведи та потім  поляки .
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
