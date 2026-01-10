Суркис решил платить форварду солидные деньги после чемпионата мира

«Динамо» существенно подняло зарплату одному из игроков сборной Украины после чемпионата мира 2006 года.

По словам журналиста Игоря Цыганыка, после чемпионата мира 2006 года президент «Динамо» Игорь Суркис начал платить Артему Милевскому очень серьезные деньги, существенно повысив зарплату. Хотя «Динамо» тогда еще не предлагало космических контрактов новичкам, собственных лидеров, в частности Милевского, руководство финансово поощряло.

Ранее бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский высказался о бывшем полузащитнике столичного клуба Валентине Белькевиче.