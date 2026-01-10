Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Суркис решил платить форварду солидные деньги после чемпионата мира
Украина. Премьер лига
10 января 2026, 06:32
Instagram. Артем Милевский

«Динамо» существенно подняло зарплату одному из игроков сборной Украины после чемпионата мира 2006 года.

По словам журналиста Игоря Цыганыка, после чемпионата мира 2006 года президент «Динамо» Игорь Суркис начал платить Артему Милевскому очень серьезные деньги, существенно повысив зарплату. Хотя «Динамо» тогда еще не предлагало космических контрактов новичкам, собственных лидеров, в частности Милевского, руководство финансово поощряло.

Ранее бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский высказался о бывшем полузащитнике столичного клуба Валентине Белькевиче.

Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Артем Милевский Игорь Суркис продление контракта
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
