Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Организаторы турнира в Найроби признали свою ошибку в выдаче уайлд-кард
ITF
10 января 2026, 06:27 | Обновлено 10 января 2026, 06:39
121
0

Организаторы турнира в Найроби признали свою ошибку в выдаче уайлд-кард

Египтянка Хаяр Абделькадер не умела даже нормально исполнять подачу

10 января 2026, 06:27 | Обновлено 10 января 2026, 06:39
121
0
Организаторы турнира в Найроби признали свою ошибку в выдаче уайлд-кард
ITF

Организаторы турнира ITF W35 в кенийском Найроби признали ошибки из-за курьёзного случая с участницей по вайлд-кард.

Египтянка Хаяр Абделькадер не умела нормально выполнять подачи во время матча с Лореной Шадель.

Организаторы профессионального женского турнира, видео которого стало вирусным в соцсетях из-за ужасной игры спортсменки, получившей вайлд-кард, признали, что ей не следовало разрешать принимать участие.

21-летняя Хаяр Абделькадер проиграла (0:6, 0:6) и допустила 20 двойных ошибок в матче первого раунда турнира в Найроби. Видео матча заставило многих зрителей задуматься, играла ли Абделькадер когда-либо в теннис.

Теннисистка-аматор выиграла лишь три розыгрыша за 37-минутный матч – два из-за двойных ошибок на подаче от соперницы Лорены Шадель и один из-за невынужденной ошибки немки, занимающей 1026-е место в мировом рейтинге. Матч проходил в турнире серии ITF W35 и был организован Tennis Kenya – национальной федерацией тенниса Кении.

Федерация Tennis Kenya сообщила, что связалась с Абделькадер и Шадель, чтобы оказать поддержку «с учётом масштаба и характера освещения этого матча». По словам организаторов, Абделькадер подала заявку на участие как вайлд-кард и получила место в последнюю минуту после отказа другой спортсменки.

В Tennis Kenya заявили: «Она была допущена для сохранения баланса игроков и представленных стран на турнире, но, оглядываясь назад, ей не следовало разрешать участие. Федерация учла этот случай и обеспечит, чтобы подобные крайне редкие ситуации больше не повторялись. Tennis Kenya остаётся приверженной принципам честности, прозрачности и целостности соревнований, а также развитию тенниса в Кении, Восточной Африке и на всем континенте».

Египетская теннисная федерация подтвердила, что Абделькадер никогда не была зарегистрирована как египетская спортсменка и не подавалась на турнир от имени Египта. Технический директор Египетской теннисной федерации Диа Набиль Лутфи:

«Хотим уточнить, что она не зарегистрирована в Египетской теннисной федерации и не включена ни в один из наших официальных списков игроков. По имеющейся информации, спортсменка ранее проживала в Кении и участвовала в турнире ITF в Найроби по вайлд-карду, предоставленному кенийской федерацией тенниса. Египетская теннисная федерация никоим образом не участвовала, ни напрямую, ни косвенно, в номинации, утверждении или выдаче этого вайлд-карда, и мы не были вовлечены в участие спортсменки в турнире».

Федерация также сообщила, что не имеет никаких записей о Абделькадер и что она никогда не была связана с Египетской теннисной федерацией.

ВИДЕО. Хаяр Абделькадер не умела даже подавать: скандал в Найроби

Виідеозапись матча

По теме:
Худшая теннисистка в истории. Она не умела даже подавать: скандал в Найроби
ФОТО. Почему сын Бекхэма заблокировал своего отца в Instagram?
Механизм родительских прав. В Аргентине скандал из-за кражи вундеркиндов
теннис скандал курьезы
Николай Степанов Источник: BBC
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Футбол | 09 января 2026, 08:03 8
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины

Лунин может перебраться в «Ньюкасл»

Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
Футбол | 09 января 2026, 10:46 9
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира

«Ювентус» нацелился на украинского футболиста

Трубин выбрал место, где мечтает играть, и может вскоре покинуть Бенфику
Футбол | 09.01.2026, 07:42
Трубин выбрал место, где мечтает играть, и может вскоре покинуть Бенфику
Трубин выбрал место, где мечтает играть, и может вскоре покинуть Бенфику
Марта Костюк – Джессика Пегула. Прогноз на полуфинал WTA 500 в Брисбене
Теннис | 10.01.2026, 03:28
Марта Костюк – Джессика Пегула. Прогноз на полуфинал WTA 500 в Брисбене
Марта Костюк – Джессика Пегула. Прогноз на полуфинал WTA 500 в Брисбене
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
Футбол | 09.01.2026, 21:44
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
08.01.2026, 05:05 57
Бокс
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
08.01.2026, 09:33 12
Футбол
В Барселоне подтвердили трансфер победителя Лиги наций
В Барселоне подтвердили трансфер победителя Лиги наций
08.01.2026, 07:38
Футбол
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
09.01.2026, 08:33 6
Футбол
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
09.01.2026, 13:43 46
Война
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
09.01.2026, 04:32
Бокс
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
08.01.2026, 13:50 2
Биатлон
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
08.01.2026, 14:22 22
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем