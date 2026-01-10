Организаторы турнира в Найроби признали свою ошибку в выдаче уайлд-кард

Организаторы турнира ITF W35 в кенийском Найроби признали ошибки из-за курьёзного случая с участницей по вайлд-кард.

Египтянка Хаяр Абделькадер не умела нормально выполнять подачи во время матча с Лореной Шадель.

Организаторы профессионального женского турнира, видео которого стало вирусным в соцсетях из-за ужасной игры спортсменки, получившей вайлд-кард, признали, что ей не следовало разрешать принимать участие.

21-летняя Хаяр Абделькадер проиграла (0:6, 0:6) и допустила 20 двойных ошибок в матче первого раунда турнира в Найроби. Видео матча заставило многих зрителей задуматься, играла ли Абделькадер когда-либо в теннис.

Теннисистка-аматор выиграла лишь три розыгрыша за 37-минутный матч – два из-за двойных ошибок на подаче от соперницы Лорены Шадель и один из-за невынужденной ошибки немки, занимающей 1026-е место в мировом рейтинге. Матч проходил в турнире серии ITF W35 и был организован Tennis Kenya – национальной федерацией тенниса Кении.

Федерация Tennis Kenya сообщила, что связалась с Абделькадер и Шадель, чтобы оказать поддержку «с учётом масштаба и характера освещения этого матча». По словам организаторов, Абделькадер подала заявку на участие как вайлд-кард и получила место в последнюю минуту после отказа другой спортсменки.

В Tennis Kenya заявили: «Она была допущена для сохранения баланса игроков и представленных стран на турнире, но, оглядываясь назад, ей не следовало разрешать участие. Федерация учла этот случай и обеспечит, чтобы подобные крайне редкие ситуации больше не повторялись. Tennis Kenya остаётся приверженной принципам честности, прозрачности и целостности соревнований, а также развитию тенниса в Кении, Восточной Африке и на всем континенте».

Египетская теннисная федерация подтвердила, что Абделькадер никогда не была зарегистрирована как египетская спортсменка и не подавалась на турнир от имени Египта. Технический директор Египетской теннисной федерации Диа Набиль Лутфи:

«Хотим уточнить, что она не зарегистрирована в Египетской теннисной федерации и не включена ни в один из наших официальных списков игроков. По имеющейся информации, спортсменка ранее проживала в Кении и участвовала в турнире ITF в Найроби по вайлд-карду, предоставленному кенийской федерацией тенниса. Египетская теннисная федерация никоим образом не участвовала, ни напрямую, ни косвенно, в номинации, утверждении или выдаче этого вайлд-карда, и мы не были вовлечены в участие спортсменки в турнире».

Федерация также сообщила, что не имеет никаких записей о Абделькадер и что она никогда не была связана с Египетской теннисной федерацией.

ВИДЕО. Хаяр Абделькадер не умела даже подавать: скандал в Найроби

Hajar Abdelkader entered a low level tennis tournament in Africa as a wild card



She might be the single worst athlete we’ve ever seen



pic.twitter.com/pHb6Tzz14m — Barstool Sports (@barstoolsports) January 7, 2026

This match happened today on W35 Nairobi. The girl's name is Abdelkadar and she was a wild card holder. Thought somebody had to troll this by buying her WC because she didn't even know from which side to serve and looked like she played tennis for the 1st time. Won 3 points… pic.twitter.com/3atLq77nwf — Budy🇨🇿🎾 (@budybet) January 7, 2026

Виідеозапись матча