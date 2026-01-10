Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Худшая теннисистка в истории. Она не умела даже подавать: скандал в Найроби
ITF
10 января 2026, 05:14 | Обновлено 10 января 2026, 05:31
Худшая теннисистка в истории. Она не умела даже подавать: скандал в Найроби

Египтянка Хаяр Абделькадер получила уайлд-кард для участия в соревнованиях

YouTube

На теннисном турнире серии ITF W35 в кенийском Найроби разгорелся скандал из-за игры египтянки Хаяр Абделькадер, которая получила вайлд-кард на участие в соревнованиях.

Абделькадер ранее не имела рейтинговых очков в мировом теннисе. По словам очевидцев, она вообще впервые взяла ракетку в руки для официального матча. В её поединке против немки Лорены Шадель, 1026-й ракетки мира, игра длилась всего 37 минут (0:6, 0:6) из-за проблем египтянки.

Абделькадер во время матча не могла самостоятельно занять правильное место для подачи и нуждалась в подсказках. Также она не могла полноценно выполнить подачи, не попадала по мячу или не перебивала его на половину корта соперницы. Также у неё возникали проблемы с приёмом мяча, часто не попадала по нему.

За весь матч Хаяр сделала 20 двойных ошибок и выиграла лишь три розыгрыша (два из-за двойных ошибок соперницы, один — случайный аут от соперницы).

В социальных сетях матч назвали одним из худших с участием профессиональных спортсменок. После игры организаторы и промоутеры турнира оказались под подозрением в возможном нарушении правил относительно выдачи вайлд-кард. Эксперты отметили, что ситуация является неуважением к спортивному сообществу и призвали заменить промоутеров соревнований.

ВИДЕО. Худшая теннисистка в истории. Не умела даже подавать: скандал в Найбори

Видеозапись матча

теннис курьезы скандал
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
