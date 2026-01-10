Худшая теннисистка в истории. Она не умела даже подавать: скандал в Найроби
Египтянка Хаяр Абделькадер получила уайлд-кард для участия в соревнованиях
На теннисном турнире серии ITF W35 в кенийском Найроби разгорелся скандал из-за игры египтянки Хаяр Абделькадер, которая получила вайлд-кард на участие в соревнованиях.
Абделькадер ранее не имела рейтинговых очков в мировом теннисе. По словам очевидцев, она вообще впервые взяла ракетку в руки для официального матча. В её поединке против немки Лорены Шадель, 1026-й ракетки мира, игра длилась всего 37 минут (0:6, 0:6) из-за проблем египтянки.
Абделькадер во время матча не могла самостоятельно занять правильное место для подачи и нуждалась в подсказках. Также она не могла полноценно выполнить подачи, не попадала по мячу или не перебивала его на половину корта соперницы. Также у неё возникали проблемы с приёмом мяча, часто не попадала по нему.
За весь матч Хаяр сделала 20 двойных ошибок и выиграла лишь три розыгрыша (два из-за двойных ошибок соперницы, один — случайный аут от соперницы).
В социальных сетях матч назвали одним из худших с участием профессиональных спортсменок. После игры организаторы и промоутеры турнира оказались под подозрением в возможном нарушении правил относительно выдачи вайлд-кард. Эксперты отметили, что ситуация является неуважением к спортивному сообществу и призвали заменить промоутеров соревнований.
ВИДЕО. Худшая теннисистка в истории. Не умела даже подавать: скандал в Найбори
Hajar Abdelkader entered a low level tennis tournament in Africa as a wild card— Barstool Sports (@barstoolsports) January 7, 2026
She might be the single worst athlete we’ve ever seen
pic.twitter.com/pHb6Tzz14m
This match happened today on W35 Nairobi. The girl's name is Abdelkadar and she was a wild card holder. Thought somebody had to troll this by buying her WC because she didn't even know from which side to serve and looked like she played tennis for the 1st time. Won 3 points… pic.twitter.com/3atLq77nwf— Budy🇨🇿🎾 (@budybet) January 7, 2026
Видеозапись матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер хочет вернуться в «Барселону»
Элина в трех сетах переиграла Сонай Картал на соревнованиях в Новой Зеландии