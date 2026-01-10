Футболист Динамо и экс-игрок сборной может сменить клуб и уйти на понижение

Защитник киевского «Динамо» Александр Сирота может сменить клуб уже в течение текущего сезона и оказаться во втором дивизионе Турции.

25-летний футболист, выступающий за «Коджаэлиспор» на правах аренды, практически не получает игровой практики. С начала сезона Сирота сыграл только в шести матчах, что не устраивает ни самого игрока, ни его окружение.

По информации турецких СМИ, украинец может досрочно покинуть нынешнюю команду. Одним из главных претендентов на защитника называют лидера второго дивизиона – «Амедспор». Также сообщается об интересе со стороны нескольких других турецких клубов.

Аренда Сироты в «Коджаэлиспор» действует до конца сезона.