Стало известно, какой игрок нанес наибольше ударов в сезоне УПЛ

Нападающий Руха Бабукарр Фаал нанес больше ударов по воротам соперников в первой части сезона.

Он стал лидером УПЛ по количеству ударов по воротам соперников первой части сезона. У форварда Движения – 42 удара.

Игроки УПЛ с наибольшим количеством ударов по воротам соперника

1. Бабукар Фаал (Рух Львов) – 42 удара

2. Бруниньо (Карпаты Львов) – 38 ударов

3–4. Кауан Элиас (Шахтер Донецк) – 36 ударов

3–4. Хоакин Сифуэнтес (Эпицентр) – 36 ударов

5. Марк Ассинор (ЛНЗ Черкассы) – 35 ударов

Данные: Wyscout