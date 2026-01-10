Украина. Премьер лига10 января 2026, 05:56 | Обновлено 10 января 2026, 06:06
Стало известно, какой игрок нанес наибольше ударов в сезоне УПЛ
Бабукарр Фаал из львовского Руха нанес 42 удара по воротам соперника
Нападающий Руха Бабукарр Фаал нанес больше ударов по воротам соперников в первой части сезона.
Он стал лидером УПЛ по количеству ударов по воротам соперников первой части сезона. У форварда Движения – 42 удара.
Игроки УПЛ с наибольшим количеством ударов по воротам соперника
- 1. Бабукар Фаал (Рух Львов) – 42 удара
- 2. Бруниньо (Карпаты Львов) – 38 ударов
- 3–4. Кауан Элиас (Шахтер Донецк) – 36 ударов
- 3–4. Хоакин Сифуэнтес (Эпицентр) – 36 ударов
- 5. Марк Ассинор (ЛНЗ Черкассы) – 35 ударов
Данные: Wyscout
Читайте также:Названа самая молодая команда первой части сезона УПЛ
