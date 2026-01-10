Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стало известно, какой игрок нанес наибольше ударов в сезоне УПЛ
Украина. Премьер лига
10 января 2026, 05:56 | Обновлено 10 января 2026, 06:06
Стало известно, какой игрок нанес наибольше ударов в сезоне УПЛ

Бабукарр Фаал из львовского Руха нанес 42 удара по воротам соперника

УПЛ. ФК Рух. Бабукарр Фаал

Нападающий Руха Бабукарр Фаал нанес больше ударов по воротам соперников в первой части сезона.

Он стал лидером УПЛ по количеству ударов по воротам соперников первой части сезона. У форварда Движения – 42 удара.

Игроки УПЛ с наибольшим количеством ударов по воротам соперника

  • 1. Бабукар Фаал (Рух Львов) – 42 удара
  • 2. Бруниньо (Карпаты Львов) – 38 ударов
  • 3–4. Кауан Элиас (Шахтер Донецк) – 36 ударов
  • 3–4. Хоакин Сифуэнтес (Эпицентр) – 36 ударов
  • 5. Марк Ассинор (ЛНЗ Черкассы) – 35 ударов

Данные: Wyscout

Wyscout рейтинг чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк статистика Украинская Премьер-лига Рух Львов Карпаты Львов Эпицентр Каменец-Подольский ЛНЗ Черкассы Бабукарр Фаал Бруниньо Кауан Элиас Хоакин Сифуэнтес Марк Ассинор
Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
Комментарии 0
