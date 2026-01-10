Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Два игрока прошли медосмотр в Полесье. Скоро их официально представят
Украина. Премьер лига
10 января 2026, 21:15 | Обновлено 10 января 2026, 21:45
Два игрока прошли медосмотр в Полесье. Скоро их официально представят

Житомирский клуб усилят Игорь Краснопир и Илир Красничи

10 января 2026, 21:15 | Обновлено 10 января 2026, 21:45
1 Comments
Два игрока прошли медосмотр в Полесье. Скоро их официально представят
Полесья

Два футболиста прошли медосмотр в житомирском «Полесье». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, в ближайшее время команду Руслана Ротаня должны усилить нападающий «Карпат» Игорь Краснопир и защитник «Колоса» Илир Красничи. В ближайшее время оба футболиста будут официально представлены в качестве игроков «волков».

После 16 матчей Украинской Премьер-лиги «Полесье» имеет в своем активе 30 баллов, команда располагается на третьем месте турнирной таблицы. Из Кубка Украины житомирская команда вылетела, сенсационно уступив «Руху» со счетом 0:3.

Ранее сообщалось о том, что форвард «Полесья» нашел себе новый клуб.

Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке Илир Красничи Игорь Краснопир Карпаты Львов Колос Ковалевка
Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
Maks23
Буткевич усиливает команду.. вторая половина сезона будет интересна..
