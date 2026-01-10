Два игрока прошли медосмотр в Полесье. Скоро их официально представят
Житомирский клуб усилят Игорь Краснопир и Илир Красничи
Два футболиста прошли медосмотр в житомирском «Полесье». Об этом сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, в ближайшее время команду Руслана Ротаня должны усилить нападающий «Карпат» Игорь Краснопир и защитник «Колоса» Илир Красничи. В ближайшее время оба футболиста будут официально представлены в качестве игроков «волков».
После 16 матчей Украинской Премьер-лиги «Полесье» имеет в своем активе 30 баллов, команда располагается на третьем месте турнирной таблицы. Из Кубка Украины житомирская команда вылетела, сенсационно уступив «Руху» со счетом 0:3.
Ранее сообщалось о том, что форвард «Полесья» нашел себе новый клуб.
