Два игрока прошли медосмотр в Полесье. Скоро их официально представят

Два футболиста прошли медосмотр в житомирском «Полесье». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, в ближайшее время команду Руслана Ротаня должны усилить нападающий «Карпат» Игорь Краснопир и защитник «Колоса» Илир Красничи. В ближайшее время оба футболиста будут официально представлены в качестве игроков «волков».

После 16 матчей Украинской Премьер-лиги «Полесье» имеет в своем активе 30 баллов, команда располагается на третьем месте турнирной таблицы. Из Кубка Украины житомирская команда вылетела, сенсационно уступив «Руху» со счетом 0:3.

