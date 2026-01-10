Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
10 января 2026, 22:02
Суркис на эмоциях отправил в отставку живую легенду Динамо

Стало известно, как был уволен Демьяненко в 2007 году

ФК Динамо. Игорь Суркис

Журналист Игорь Цыганик вспомнил эмоциональные кадровые решения президента «Динамо» Игоря Суркиса в середине 2000-х. По словам журналиста, в 2007 году после поражения от «Ромы» в Лиге чемпионов Суркис мгновенно пошел на смену тренера.

«Тогда Игорь Михайлович был совсем другим. Демьяненко сняли сразу, хотя он выиграл чемпионат и вывел команду в Лигу чемпионов. После первого тура – все, решение приняли мгновенно, его заменил Сабо. Это было очень эмоционально», – подчеркнул Цыганик.

Ранее стало известно, что Александр Гладкий и Рустам Худжамов в начале сезона 2007/2008 могли перейти в «Динамо», но выбрали «Шахтер».

deswit
Ну  а чому і ні давайте згадаємо як 100 500 років тому когось звільнили. Прям новини спорту на які ми заслуговуємо. Просто ааааа с у ...а!!!
