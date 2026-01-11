Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дерби – Лидс. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Кубок Англии
Дерби Каунти
11.01.2026 14:00 - : -
Лидс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Англии
11 января 2026, 09:12 |
150
0

Дерби – Лидс. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Матч начнется 11 января в 14:00 по Киеву

11 января 2026, 09:12 |
150
0
Дерби – Лидс. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
ФК Лидс

В воскресенье, 11 января, состоится поединок 1/32 финала Кубка Англии между «Дерби» и «Лидсом». По киевскому времени игра начнется в 14:00.

Дерби

После нескольких очень нестабильных сезонов коллектив смог вернуть себе довольно неплохую форму. За 26 туров Чемпионшипа команда смогла набрать 26 зачетных пунктов, благодаря которым теперь занимает 13-ю строчку турнирной таблицы. 11 очков отделяет клуб от зоны вылета, а 5 баллов не хватает, чтобы попасть в топ-6.

Из Кубка английской лиги «Дерби» вылетел на стадии 1/32 финала после поражения против «Бернли».

Лидс

Непростым кажется сезон для действующих победителей Чемпионшипа. За 21 тур Премьер-лиги «павлинам» удалось добыть в борьбе 22 зачетных пункта, благодаря которым они сейчас находятся на 16-м месте турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета уже достаточно ощутимо – 8 баллов.

Из Кубка английской лиги «Лидс» вылетел на стадии 1/32 финала от «Шеффилд Венздей».

Личные встречи

За последние 5 лет команды играли между собой всего дважды. В обеих играх с общим счетом 3:0 победил «Лидс».

Интересные факты

  • За последние 8 игр «Лидс» потерпел только 1 поражение.
  • В свою очередь, «Бернли» имеет лишь 1 победу в предыдущих 5 играх.
  • За последние 18 матчей «Лидс» лишь 1 раз сохранил ворота сухими.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.95.

Прогноз Sport.ua
Дерби Каунти
11 января 2026 -
14:00
Лидс
Обе забьют 1.95 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Портсмут – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
Элина Свитолина – Ван Синьюй. Прогноз и анонс на финал WTA 250 в Окленде
Дерби Каунти Лидс прогнозы прогнозы на футбол Кубок Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок сборной Украины признался, как убили бывшего президента Шахтера
Футбол | 11 января 2026, 07:54 8
Экс-игрок сборной Украины признался, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-игрок сборной Украины признался, как убили бывшего президента Шахтера

Попов – о смерти Брагина

Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Футбол | 10 января 2026, 14:19 0
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!

Центральный поединок тура пройдет 11 января

ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
Футбол | 10.01.2026, 20:24
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Теннис | 11.01.2026, 09:29
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
«Будем продавать». Суркис заговорил о будущем легионера Динамо
Футбол | 11.01.2026, 08:33
«Будем продавать». Суркис заговорил о будущем легионера Динамо
«Будем продавать». Суркис заговорил о будущем легионера Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
09.01.2026, 13:43 49
Война
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
09.01.2026, 10:01 15
Теннис
С кем сыграет Свитолина? Определены пары 1/2 финала WTA 250 в Окленде
С кем сыграет Свитолина? Определены пары 1/2 финала WTA 250 в Окленде
09.01.2026, 10:49
Теннис
Луис Энрике выбрал клуб, который будет возглавлять в следующем сезоне
Луис Энрике выбрал клуб, который будет возглавлять в следующем сезоне
09.01.2026, 12:21 1
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
09.01.2026, 09:33 1
Бокс
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
09.01.2026, 10:46 10
Футбол
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
11.01.2026, 07:16
Футбол
Метко и хладнокровно. Пидручный финишировал седьмым в персьюте Кубка мира
Метко и хладнокровно. Пидручный финишировал седьмым в персьюте Кубка мира
10.01.2026, 13:36 12
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем