Дерби Каунти

В воскресенье, 11 января, состоится поединок 1/32 финала Кубка Англии между «Дерби» и «Лидсом». По киевскому времени игра начнется в 14:00.

Дерби

После нескольких очень нестабильных сезонов коллектив смог вернуть себе довольно неплохую форму. За 26 туров Чемпионшипа команда смогла набрать 26 зачетных пунктов, благодаря которым теперь занимает 13-ю строчку турнирной таблицы. 11 очков отделяет клуб от зоны вылета, а 5 баллов не хватает, чтобы попасть в топ-6.

Из Кубка английской лиги «Дерби» вылетел на стадии 1/32 финала после поражения против «Бернли».

Лидс

Непростым кажется сезон для действующих победителей Чемпионшипа. За 21 тур Премьер-лиги «павлинам» удалось добыть в борьбе 22 зачетных пункта, благодаря которым они сейчас находятся на 16-м месте турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета уже достаточно ощутимо – 8 баллов.

Из Кубка английской лиги «Лидс» вылетел на стадии 1/32 финала от «Шеффилд Венздей».

Личные встречи

За последние 5 лет команды играли между собой всего дважды. В обеих играх с общим счетом 3:0 победил «Лидс».

Интересные факты

За последние 8 игр «Лидс» потерпел только 1 поражение.

В свою очередь, «Бернли» имеет лишь 1 победу в предыдущих 5 играх.

За последние 18 матчей «Лидс» лишь 1 раз сохранил ворота сухими.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.95.