Дерби Каунти

Дерби – Лидс. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Матч начнется 11 января в 14:00 по Киеву
В воскресенье, 11 января, состоится поединок 1/32 финала Кубка Англии между «Дерби» и «Лидсом». По киевскому времени игра начнется в 14:00.
Дерби
После нескольких очень нестабильных сезонов коллектив смог вернуть себе довольно неплохую форму. За 26 туров Чемпионшипа команда смогла набрать 26 зачетных пунктов, благодаря которым теперь занимает 13-ю строчку турнирной таблицы. 11 очков отделяет клуб от зоны вылета, а 5 баллов не хватает, чтобы попасть в топ-6.
Из Кубка английской лиги «Дерби» вылетел на стадии 1/32 финала после поражения против «Бернли».
Лидс
Непростым кажется сезон для действующих победителей Чемпионшипа. За 21 тур Премьер-лиги «павлинам» удалось добыть в борьбе 22 зачетных пункта, благодаря которым они сейчас находятся на 16-м месте турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета уже достаточно ощутимо – 8 баллов.
Из Кубка английской лиги «Лидс» вылетел на стадии 1/32 финала от «Шеффилд Венздей».
Личные встречи
За последние 5 лет команды играли между собой всего дважды. В обеих играх с общим счетом 3:0 победил «Лидс».
Интересные факты
- За последние 8 игр «Лидс» потерпел только 1 поражение.
- В свою очередь, «Бернли» имеет лишь 1 победу в предыдущих 5 играх.
- За последние 18 матчей «Лидс» лишь 1 раз сохранил ворота сухими.
Прогноз
Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.95.
14:00
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Попов – о смерти Брагина
Центральный поединок тура пройдет 11 января