11 января Лидс переиграл Дерби Каунти в матче 1/32 финала Кубка Англии 2025/26.

Поединок состоялся на стадионе Прайд Парк в городе Дерби и завершился со счетом 3:1 в пользу павлинов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лидс уступал 0:1 по итогам первого тайма, но во второй 45-минутке забил трижды и одержал победу.

Кубок Англии 2025/26. 1/32 финала, 11 января

Дерби Каунти – Лидс – 1:3

Голы: Бреретон, 35 – Гнонто, 55, Танака, 59, Джастин, 90+3

Видеообзор матча