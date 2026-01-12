Дерби Каунти – Лидс – 1:3. Кубок Англии: камбек во 2-м тайме. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии 2025/26
11 января Лидс переиграл Дерби Каунти в матче 1/32 финала Кубка Англии 2025/26.
Поединок состоялся на стадионе Прайд Парк в городе Дерби и завершился со счетом 3:1 в пользу павлинов.
Лидс уступал 0:1 по итогам первого тайма, но во второй 45-минутке забил трижды и одержал победу.
Кубок Англии 2025/26. 1/32 финала, 11 января
Дерби Каунти – Лидс – 1:3
Голы: Бреретон, 35 – Гнонто, 55, Танака, 59, Джастин, 90+3
Видеообзор матча
События матча
