Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дерби Каунти – Лидс – 1:3. Кубок Англии: камбек во 2-м тайме. Видео голов
Кубок Англии
Дерби Каунти
11.01.2026 14:00 – FT 1 : 3
Лидс
Обзор Видео
12 января 2026, 08:53 |
Дерби Каунти – Лидс – 1:3. Кубок Англии: камбек во 2-м тайме. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии 2025/26

Дерби Каунти – Лидс – 1:3. Кубок Англии: камбек во 2-м тайме. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

11 января Лидс переиграл Дерби Каунти в матче 1/32 финала Кубка Англии 2025/26.

Поединок состоялся на стадионе Прайд Парк в городе Дерби и завершился со счетом 3:1 в пользу павлинов.

Лидс уступал 0:1 по итогам первого тайма, но во второй 45-минутке забил трижды и одержал победу.

Лидс уступал 0:1 по итогам первого тайма, но во второй 45-минутке забил трижды и одержал победу.

Кубок Англии 2025/26. 1/32 финала, 11 января

Дерби Каунти – Лидс – 1:3

Голы: Бреретон, 35 – Гнонто, 55, Танака, 59, Джастин, 90+3

Видеообзор матча

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Ао Танака (Лидс).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Уилфрид Ньонто (Лидс), асcист Яка Бийол.
36’
ГОЛ ! Мяч забил Бен Бреретон (Дерби Каунти).
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
