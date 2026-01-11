Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Волевая победа фаворита. Завершился очередной матч Кубка Англии
11 января 2026, 16:04 | Обновлено 11 января 2026, 16:08
Волевая победа фаворита. Завершился очередной матч Кубка Англии

Лидс обыграл Дерби Каунти со счетом 3:1

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 11 января 2026 года, состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии между «Дерби Каунти» и «Лидсом».

Игра прошла на стадионе «Прайд Парк» в Дерби и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостевой команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Павлины» проиграли первый тайм 0:1, но во второй половине встречи забили трижды и получили путевку в 1/16 финала Кубка Англии.

Кубок Англии 2025/26. 1/32 финала, 11 января

Дерби Каунти – Лидс – 1:3

Голы: Бреретон, 35 – Ньонто, 55, Танака, 59, Джастин, 90+3

Нереализованный пенальти: Пиру, 33

Сток Сити – Ковентри – 1:0. 90 минут Таловерова. Видео гола и обзор матча
Вулверхэмптон – Шрусбери – 6:1. Хет-трик Ларсена. Видео голов и обзор матча
Чарльтон – Челси – 1:5. Лондонская феерия в Кубке Англии. Видео голов
