Волевая победа фаворита. Завершился очередной матч Кубка Англии
Лидс обыграл Дерби Каунти со счетом 3:1
В воскресенье, 11 января 2026 года, состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии между «Дерби Каунти» и «Лидсом».
Игра прошла на стадионе «Прайд Парк» в Дерби и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостевой команды.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
«Павлины» проиграли первый тайм 0:1, но во второй половине встречи забили трижды и получили путевку в 1/16 финала Кубка Англии.
Кубок Англии 2025/26. 1/32 финала, 11 января
Дерби Каунти – Лидс – 1:3
Голы: Бреретон, 35 – Ньонто, 55, Танака, 59, Джастин, 90+3
Нереализованный пенальти: Пиру, 33
🙌 Through to the next round! pic.twitter.com/Th9KARSm8B— Leeds United (@LUFC) January 11, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер «Жироны» – об игре Владислава против «Осасуны»
Украинский нападающий открыл счет в матче на 44-й минуте