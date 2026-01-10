WTA10 января 2026, 22:20 |
Элина Свитолина – Ван Синьюй. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча турнира WTA 250 в Окленде
11 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 13) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.
В финале украинка поборется против представительницы Китая Ван Синьюй (WTA 57). Ориентировочное время начала матча – 06:00 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Элины.
Победительница поединка выиграет трофей соревнований и заберет чек в $37,390 и 250 очков.
