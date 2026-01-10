Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
10 января 2026, 22:20 |
Элина Свитолина – Ван Синьюй. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча турнира WTA 250 в Окленде

Коллаж Sport.ua

11 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 13) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

В финале украинка поборется против представительницы Китая Ван Синьюй (WTA 57). Ориентировочное время начала матча – 06:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Элины.

Победительница поединка выиграет трофей соревнований и заберет чек в $37,390 и 250 очков.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Элина Свитолина Ван Синьюй WTA Окленд смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
