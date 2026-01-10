Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок молодежной сборной Украины сменил клуб в Азии
Другие новости
10 января 2026, 07:16 | Обновлено 10 января 2026, 07:31
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок молодежной сборной Украины сменил клуб в Азии

«Алга» Бишкек объявила о переходе Алексея Зинкевича

10 января 2026, 07:16 | Обновлено 10 января 2026, 07:31
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок молодежной сборной Украины сменил клуб в Азии
Instagram. Алексей Зинкевич

28-летний украинский нападающий Алексей Зинкевич официально перебрався в новую команду в Киргизстане, покинув «Алай» Ош.

Следующей остановкой в футбольной карьере Алексея стане клуб «Алга» Бишкек.

Информация о сумме трансфера и контракте игрока отсутствует.

«Однозначно это шаг вперед для меня в моей карьере, потому что у клуба созданы все условия для развития футболистов и для выполнения самых высоких задач.

Ключевым фактором при переходе в клуби стали амбициозные цели команды, а также доверие тренерского штаба.

Что хочу сказать болельщикам? Во-первых, хочу поздравить всех фанатов футбольного клуба «Алга» с Новым годом. В этом сезоне мы будем радовать вас нашими победами и красивой игрой. До встречи на поле», – сказал Алексей.

Зинкевич переехал в чемпионат Киргизстана в феврале 2025 года, оставив позади польский этап карьеры. За клуб «Алай» украинец отыграл 27 матчей, забив 19 мячей и отдав пять результативных передач.

После начала полномасштабной войны на территории Украины Олексей покинул родную страну и провел три года в Польше, выступая за «Подлясье», «Погонь» Гродзиськ-Мазовецкий и «Погонь» Седльце.

В Украине Зинкевич играл за «Волынь», «Ниву» Тернополь, «Агробизнес» и числился в «Шахтере» и «Александрии».

Также форвард представлял сборную на международном уровне: два матча за U-16, 10 матчей за U-17 и по одному матчу за U-18 и U-19.

трансферы чемпионат Кыргызстана по футболу
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
