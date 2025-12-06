Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Топ-футбол летом – все? ФИФА может навсегда сдвинуть ЧМ на весну или осень
Чемпионат мира
06 декабря 2025, 01:08
Топ-футбол летом – все? ФИФА может навсегда сдвинуть ЧМ на весну или осень

Виной всему – климат. По крайней мере, это официальная причина…

Топ-футбол летом – все? ФИФА может навсегда сдвинуть ЧМ на весну или осень
Getty Images/Global Images Ukraine

Сейчас, в начале декабря, когда лето и жара кажутся каким-то далеким миражом, довольно непросто говорить о переменах климата и глобальном потеплении. Однако экологи по всему миру продолжают настаивать – Земля под воздействием антропогенных факторов с каждым годом все больше и больше “нагревается”, по причине чего температура воздуха, воды и почвы практически во всех ее уголках продолжает переписывать рекорды в колонках с максимальными величинами.

Изменения климата начинают сказываться и на традиционных спортивных турнирах – например, на футбольных соревнованиях топового уровня, которые уже несколько десятилетий, как правило, проходят в летнее время, если брать во внимание Северное полушарие. Скажем, чемпионат мира в 2022 году намеренно был сдвинут на ноябрь-декабрь, так как летом в Катаре настолько жарко, что провести мундиаль было бы попросту невозможно, чтобы не рисковать здоровьем футболистов, арбитров, тренеров, да и обычных болельщиков на стадионах.

В 2025 году все “прелести” климатических капризов на себе прочувствовали участники клубного чемпионата мира, проводимого под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Матчи на этом турнире в США часто прерывались из-за внезапных гроз, что делало соревнование крайне непривлекательным для миллионов телезрителей по всему миру, для которых просмотр одного конкретного поединка мог растянуться на несколько часов…

Неудивительно, что в связи с этим недавно президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с заявлением о возможных переменах в международном футбольном календаре. Цель очевидна: перенести сроки проведения крупнейших футбольных турниров на другие даты, которые позволят не подвергать спортсменов экстремальным нагрузкам, связанным с климатическими факторами. Пока сложно понять, о каком именно периоде ведет речь Инфантино, и когда перемены ФИФА могут быть применены, если они все-таки окажутся согласованными, однако перед организаторами уже сейчас довольно остро стоит вопрос – как максимально спокойно и в рамках привычного соревновательного процесса провести ЧМ-2026 на полях США, Мексики и Канады, где климатические “выходки” опять могут повторить ряд эпизодов из КЧМ-2025.

“Все, что нужно, – это непредвзятость”, – заявил Джанни Инфантино с обезоруживающей простотой. Но такие слова президента ФИФА лишь звучат довольно просто. На самом деле организации придется пойти на тотальное перекраивание прежних традиций, а болельщикам – забыть о сладких летних моментах, проведенных на чемпионатах мира.

Getty Images. Летом на клубном чемпионате мира в США было очень жарко

“Если вы хотите провести чемпионат мира и не зависеть от континентов, частей света и особенностей регионов, где этот турнир проходит, это можно сделать в марте или октябре. Ведь в одной части света матчи не проводятся в декабре, а в другой – в июле”, – подал идею Инфантино.

Такая попытка изменить сроки проведения чемпионатов мира, сосредоточив международные турниры на весенних или осенних месяцах, по сути, влечет за собой неизбежное последствие: риск дальнейшей перегрузки и без того насыщенного календаря. Если международные турниры будут перенесены на весну или осень, тогда матчи других соревнований (преимущественно речь о клубных турнирах) придется сдвигать на освободившиеся даты, часть из которых как раз и выпадает на наиболее экстремальные в климатическом аспекте месяцы в ряде регионов.

Нынешние дебаты в ФИФА связаны даже не сколько с ЧМ-2026, сроки проведения финального турнира которого уже обозначены (11 июня – 19 июля 2026 года), и даже не с ЧМ-2030, который пройдет в Испании, Португалии и Марокко и также уже имеет четко очерченные сроки (13 июня – 21 июля 2030 года). Ныне эксперты спорят о том, на когда назначать матчи финальной части ЧМ-2034, борьбу за проведение которой, напомним, выиграла Саудовская Аравия.

Казалось бы, можно использовать аналогию с Катаром и провести турнир в ноябре-декабре, однако это крайне нежелательно для самой страны-хозяйки. Дело в том, что в 2034 году на период с 11 ноября по 10 декабря как раз приходится священный месяц Рамадан. Не исключено, что именно поэтому Инфантино, посовещавшись со своими помощниками, ныне и заговорил об универсальном отрезке в календаре для переформатирования сроков финальных частей чемпионатов мира на весну или осень.

Ожидается, что дополнительные козыри сторонникам перемен даст уже грядущий ЧМ-2026. Дело в том, что по прогнозам Football for Future и Common Goal, 14 из 16 стадионов в США, Канаде и Мексике в следующем году окажутся в зоне климатического риска по трем основным критериям: экстремальная жара, проливной дождь и наводнения.

Подтверждает необходимость задуматься о переменах для ФИФА и анализ британского Метеобюро (отметим, что именно на территории этого государства состоится чемпионат Европы-2028 и женский чемпионат мира-2035). Там подсчитали, что к 2050 году температура на британских островах в июле подскочит до средних показателей в 40 градусов Цельсия. Если эти опасения подтвердятся, то говорить о проведении топовых футбольных турниров в подобных условиях вряд ли будет разумно, учитывая, что именно на этих соревнованиях ФИФА и ее партнеры традиционно получают наибольшие доходы, чему способствуют исключительно максимально комфортные условия для болельщиков.

Справедливости ради, стоит отмечать, что необходимость пересмотра дат проведения наиболее масштабных и престижных турниров актуальна не только для футбола, а охватывает все спортивное сообщество. Недавно Лорд Коу, президент World Athletics, уже предупреждал о необходимости «пересмотреть» календарь для турниров олимпийских видов спорта после драматических проблем с жарой и влажностью, возникших на чемпионате мира в Токио. Аналогичным образом, Международный олимпийский комитет (МОК) указал, что период проведения летних Олимпийских игр (с 15 июля по 31 августа) “может оказаться нестабильным” уже в самом ближайшем будущем.

Из этого напрашивается только один, увы, вовсе неутешительный вывод для любителей летом провести свой досуг за посещением или просмотром топовых футбольных (спортивных) турниров: эпоха летних соревнований вскоре закончится. И в этом, в принципе, нет ничего трагического, так как все рано или поздно нуждается в переменах, если бы не одно “но”: настоящей проблемой для организаторов, очевидно, станет сочетание стремления к чистой эффективности с попытками сохранять эмоциональную связь, сотканную из воспоминаний, от которой болельщики ну никак не готовы отказываться…

Текст: meta.ua

статьи ФИФА чемпионат мира по футболу
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
