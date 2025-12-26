Тренер сборной Украины: «Португалию мы хорошо изучили»

Главный тренер сборной Украины U-15 Владимир Самборский оценил выступление юношеской команды в международном турнире.

– Владимир, какие впечатления от выступления подопечных?

– Сборную Португалии мы хорошо изучили по первым двум поединкам. Поэтому было понятно, как против них играть и чего от соперников ожидать. Но главное было – доказать ребятам, что таких сильных оппонентов не стоит бояться. Нужно верить в себя и навязывать свою игру. Возможно, в техническом плане португальцы лучше наших игроков, но это наша давняя проблема, когда еще дети только начинают заниматься футболом. К сожалению, у нас пока не делается акцент на том, над чем с самого начала нужно работать.

Впрочем, отмечу, что эта разница не критична и при большом желании можно восполнить эти пробелы. Еще раз подчеркну, что нашим ребятам в таком возрасте важно верить в себя, менять менталитет. Тогда многое получится.

Конечно, приятно победить в таком сильном по составу участников турнире, но еще много над чем работать. Нужно ставить игру. Было видно, что наши игроки слишком волнувались, даже те, кто выступает за рубежом.

– Но ведь одержаны три победы...

– Да. И хочу сказать, что только в первом матче, против Греции, качество нашей игры оставляло желать лучшего. У греков очень крепкая с физической точки зрения команда, они демонстрируют простой, силовой футбол, много прессингуют, и мы где-то немного загрузли в этой борьбе. Но потом, как говорится, наши ребята разбежались. Мы, кстати, не проводили предматчевых тренировок, а делали полноценный процесс, чтобы как можно больше рассказать игрокам о требованиях тренерского штаба. Мы хотим добиваться результата, который был бы подкреплен игрой, это гораздо важнее в долгосрочной перспективе.

В Украине очень талантливые дети, мы можем обыгрывать сильные европейские сборные, тем более по игре. Наши футболисты молодцы. Темп игры был намного выше, чем в чемпионате, отсюда было и больше ошибок, потому что нужно быстрее принимать решения. Но ребята очень старались, и это превратилось в победу в турнире. Хорошо, что мы начали с положительного результата. Это придаст игрокам сил и мотивации на будущее.