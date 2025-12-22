Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  Украина U-15 победила Португалию U-15 и стала победителем Турнира развития
Молодежные турниры
22 декабря 2025, 16:40 | Обновлено 22 декабря 2025, 16:56
Сине-желтые обыграли основного соперника в серии пенальти

УАФ

22 декабря в Португалии юношеская сборная Украины U-15 (футболисты не старше 2011 г.р.) в решающем матче на Турнире развития УЕФА встречалась с хозяевами – командой Португалия U-15.

В стартовом поединке подопечные Владимира Самборского обыграли сборную Греции со счетом 3:1, после чего одолели Ирландию (1:0). Сборная Португалии также подошла к очной встрече с максимальным результатом, одержав победы над Ирландией (5:0) и Грецией (6:3). Таким образом, именно в очном противостоянии украинцы и португальцы должны были определить победителя турнира.

Ключевой момент первого тайма произошел в его середине, когда в ворота сборной Украины после просмотра VAR был назначен пенальти. Голкипер сине-желтых Карим Бахриев среагировал на удар капитана соперника и отбил 11-метровый, сохранив равновесие в счете. Это уже второй пенальти, отраженный украинскими вратарями на турнире (в стартовом матче Александр Варивода парировал удар грека Приволоса).

В начале второго тайма португальцы имели супершанс – мяч попал в перекладину. Украина ответила опасным моментом после розыгрыша углового. Хозяева поля больше владели мячом, однако сине-желтые внимательно действовали в защите и отвечали контратаками.

Основное время завершилось со счетом 0:0. Согласно регламенту турнира, в случае ничьей команды сразу должны были переходить к серии послематчевых пенальти. Сборная Украины реализовала все пять своих ударов – точными были Рацкий, Кочура, Ивасишин, Лапунов и Вологдин, тогда как один из ударов португальцев пришелся в перекладину.

Таким образом, победив в серии 11-метровых со счетом 5:4, подопечные Владимира Самборского стали победителями Турнира развития УЕФА в Португалии.

Турнир развития УЕФА

3-й тур, 22 декабря 2025, Португалия

Португалия U-15 – Украина U-15 – 0:0 (пен. 4:5)

Незабитый пенальти: Португал, 20 (Португалия), сейв вратаря

Португалия U-15: Кабесана, Парадела, Парисиу (Акиньо, 72), Салгаду (Конте, 61), Гонсалвеш (М. Соуза, 78), Рибейру (Алвес, 72), Мендонса (Делдик, 61), Португал (к) (Валенте, 78), Сека (Оберисиу, 61), Лейта (Фрейдас, 72), Оливейра (Посатори, 78).

Главный тренер: Жоау Сантуш.

Украина U-15: Бахриев, Чмелев (Дзвоник, 72), Малюта (к) (Артюхович, 72), Цебеняк, Лапунов, Вологдин, Нагаец (Кочура, 68), Дрозд (Рацкий, 72), Бонюк (Ивасишин, 72), Козачук (Бабенко, 78), Заморский (Чолак, 68).

Главный тренер: Владимир Самборский.

Предупреждения: Мендонса, 37

Состав юношеской сборной Украины U-15

Вратари: Александр Варивода (Шахтер Донецк), Карим Бахриев (Динамо Киев), Александер Симосков (Барселона, Испания).

Защитники: Александр Чмелев, Артур Малюта, Александр Ивасишин (все – Рух Львов), Дмитрий Цебеняк (Бавария Мюнхен, Германия), Велизар Артюхович, Даниил Лапунов (оба – Шахтер Донецк), Александр Дзвоник (Левый Берег Киев), Артур Бабенко (Боруссия Менхенгладбах, Германия).

Полузащитники: Шаин Кочура (Рух Львов), Иван Нагаец (Боруссия Менхенгладбах, Германия), Мирослав Васьковский (Ливерпуль, Англия), Никита Бонюк, Арсений Семенченко (оба – Шахтер Донецк), Евгений Козачук (Кривбасс Кривой Рог).

Нападающие: Александр Вологдин (Эспаньол, Испания), Никита Дрозд (Нюрнберг, Германия), Андрей Чолак (Рух Львов), Артем Заморский (Левый Берег Киев).

Результаты матчей

  • 17.12. 13:00. Греция – Украина – 1:3
  • 17.12. 18:00. Португалия – Ирландия – 5:0
  • 19.12. 13:00. Украина – Ирландия – 1:0
  • 19.12. 18:00. Португалия – Греция – 6:3
  • 22.12. 13:00. Ирландия – Греция – 3:1
  • 22.12. 13:00. Португалия – Украина – 0:0 (пен. 4:5)

Турнирная таблица

Видеозапись матча

Інфографіка

Николай Степанов
