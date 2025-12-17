Турнир развития УЕФА. Сборная Украины U-15 начала с победы над Грецией

17 декабря в Португалии юношеская сборная Украины U-15 (футболисты не старше 2011 г.р.) провела свой первый матч на Турнире развития УЕФА, который продлится до 22 декабря.

Первым соперником сине-желтых стала сборная Греции. Греки активнее начали поединок, однако постепенно инициативой завладели украинцы. В середине тайма отбор на чужой половине поля завершился дальним ударом Дрозда примерно с 25 метров – мяч попал под перекладину (1:0).

Выйдя вперед в счете, сине-желтые продолжили действовать первым номером и создавать голевые моменты. Перед перерывом снова сработал высокий прессинг: Заморский перехватил передачу соперника от ворот, на его удар среагировал вратарь, однако первым на добивании был Нагаец, который удвоил преимущество украинцев (2:0).

В начале второго тайма сборная Украины закрепила свое преимущество. Голу снова предшествовал перехват мяча на половине поля соперника: после ускорения и прострела с правого фланга на линии вратарской площади Семенченко замкнул передачу (3:0).

Тем не менее, греки довольно быстро сумели сократить отставание. После розыгрыша стандартного положения соперник выиграл борьбу в воздухе, мяч отскочил к Ицкосу, который с близкого расстояния переправил его в ворота (1:3). А еще через 7 минут греки заработали пенальти, но удар Приволоса с одиннадцатиметровой отметки парировал Варивода. Этот эпизод стал ключевым в матче. Несмотря на дальнейшие попытки сборной Греции изменить ход игры, счет больше не изменился.

Юношеская сборная Украины стартовала с победы над Грецией (3:1) на Турнире развития УЕФА. Следующий поединок подопечные Владимира Самборского проведут 19 декабря против ровесников из сборной Ирландии.

Турнир развития УЕФА

1-й тур, 17 декабря 2025, Португалия

Греция U-15 – Украина U-15 – 1:3 (0:2)

Голы: Ицкос, 63 – Дрозд, 22, Нагаец, 38, Семенченко, 53.

Нереализованный пенальти: Приволос, 71 (Греция)

Греция U-15: Кофопулус, Ицкос, Какалис, Котрамадиас, Зитрос (Колиос, 64), Флегас (Соломидис, 64), Касимос (Сачуридис, 64), Андрикополос, Димополос, Приволос (к), Папаргиогопулос.

Тренер: Панос Карагианис.

Украина U-15: Варивода (к), Чмелёв (Бабенко, 76), Малюта, Цебеняк, Лапунов (Артюхович, 56), Кочура (Козачук, 46), Вологдин (Дзвоник, 71), Нагаец (Ивашишин, 71), Дрозд (Рацький, 56), Бонюк (Семенченко, 46), Заморский (Чолак, 56).

Тренер: Владимир Самборский.

Расписание матчей

17.12 13:00 Греция – Украина – 1:3

– 1:3 17.12 18:00 Португалия – Ирландия

19.12 13:00 Украина – Ирландия

– Ирландия 19.12 18:00 Португалия – Греция

22.12 13:00 Ирландия – Греция

22.12 13:00 Португалия – Украина

Видеозапись матча

Інфографіка