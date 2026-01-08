Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В МЮ определились с тремя кандидатами на пост тренера
Англия
08 января 2026, 02:14
В МЮ определились с тремя кандидатами на пост тренера

Три иконы Манчестера претендуют на кресло коуча

В МЮ определились с тремя кандидатами на пост тренера
Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует организовать серию встреч с потенциальными кандидатами на роль исполняющего обязанности главного тренера. По сведениям ESPN, в список претендентов вошли три экс-игрока клуба: Майкл Каррик, Руд ван Нистелрой и Уле-Гуннар Сульшер.

Как сообщает источник, боссы «красных дьяволов» намерены пригласить квалифицированного специалиста для краткосрочной работы до завершения текущего сезона, чтобы летом полноценно определиться с долгосрочной кандидатурой. Уточняется, что представители манкунианцев уже провели беседу с Сульшером.

В течение ближайшей недели руководить командой будет Даррен Флетчер. Напомним, что Сульшер уже возглавлял «МЮ» в период с 2018 по 2021 год. Кадровые перестановки начались после того, как 5 января клуб официально подтвердил отставку Рубена Аморима.

Португальский наставник находился у руля команды с 11 ноября 2024 года по 5 января 2026 года.

Манчестер Юнайтед Майкл Каррик Руд ван Нистелрой Уле Гуннар Сульшер Даррен Флетчер
Михаил Олексиенко Источник: ESPN
