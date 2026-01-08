Конкурент Довбика на подходе: Рома близка к подписанию форварда Атлетико

Фредерик Массара, занимающий пост спортивного директора «Ромы», встретился с представителями нападающего «Атлетико» Джакомо Распадори. Об этом проинформировал портал инсайдера Джанлуки Ди Марцио.

Данный очный контакт последовал за серией предварительных звонков. Хотя беседа не привела к окончательному финалу, уверенность в успешном завершении трансфера заметно возросла.

Ранее появлялись сведения о том, что команды уже согласовали условия перехода, а самому игроку потребовалась пауза для принятия итогового решения.

Напомним, в августе 2025 года Распадори перебрался в Мадрид из «Наполи», сумма сделки составила 22 миллиона евро. В нынешнем сезоне на счету 24-летнего итальянского форварда 14 выходов на поле, 2 забитых мяча и 2 голевых паса.