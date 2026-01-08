ЭДМАР: «На награждении не смог застегнуть смокинг, как не пытался»

Украинский специалист Эдмар, главный тренер сборной Кыргызстана U-23 и клуба «Мурас Юнайтед», рассказал о старте на Кубке Азии U-23:

– Для нашей сборной это вообще первое в истории попадание на чемпионат Азии U-23. Конечно, мы стремимся проявить себя как можно лучше, но понимаем, насколько тяжело будет, ведь все соперники в группе демонстрируют хороший футбол.

Игроки не мандражируют? Не сказал бы. После победы в квалификации они почувствовали уверенность в собственных силах, понимают, куда попали. Мы тоже, конечно, работаем над психологией. Доносимаем, что напротив будут такие же игроки, которые просто носят футболки других цветов. Да, у наших соперников есть опыт выступлений в зарубежных чемпионатах – возможно, разница только в этом. Когда звучит стартовый свисток, на первый план выходит то, что происходит на поле непосредственно сейчас, и побеждает тот, кто будет быстрее, более решительным, будет иметь больше желания.

Как проходила подготовка к турниру? Мы попросили руководство провести сборы в странах, похожих по условиям на Саудовскую Аравию, чтобы облегчить акклиматизацию. Нам создали все условия. Две недели провели в Турции, а затем еще столько же в Дубае. Оттуда уже переместились на место проведения турнира.

Президент федерации генерал Ташиев – очень амбициозный человек. Благодаря его усилиям футбол в Кыргызстане сейчас бурно развивается. И ребята сами хотят оправдать доверие, проявить себя, у них тоже есть собственные амбиции. Вся страна ждет от нас хорошего выступления, и мы это осознаем. Ритуалы перед турнирами (резать барана)? (улыбается) Нет, такого нет. Но у ребят своя вера, они молятся, но у каждого это личное. Генерал Ташиев часто приходит к команде, и это тоже придает уверенности футболистам.

Приз лучшему тренеру Кыргызстана? Это традиционная церемония определения лучших по итогам года, и мне сказали, что я должен быть на торжествах. Было очень приятно получить награду, но отмечу, что это награда не только моя, а всей команды, сотрудников федерации. И, кстати, хочу поблагодарить также Валерия Шамардина – руководителя центра лицензирования УАФ, где я учился и получил много полезной информации.

Это был опрос, голосовали специалисты: тренеры, руководство, функционеры. Сама церемония была очень хорошо организована, все было торжественно и красиво. Даже дресс-код был определен. Скажу, что именно из таких, казалось бы, мелочей и складывается прогресс всего футбола. Все делается грамотно, и если футбол Кыргызстана будет и дальше держать такой темп развития, о нем узнают во всем мире. Смокинг? (смеется) Признаюсь, этот смокинг я купил примерно 10 лет назад тоже по случаю какого-то мероприятия. И сейчас уже не смог его застегнуть, как ни старался.

Клуб «Мурас Юнайтед»? В клубе я пока вхожу в курс дел, распланировали подготовку. Но сейчас я сконцентрирован на Кубке Азии. Потом уже буду переключаться на работу в клубе и параллельно тренировать молодежную сборную. Надеюсь, что будем бороться в чемпионате за самые высокие места – стоит задача быть чемпионами. Нужно будет всем хорошо поработать.

Кыргызстанский клуб назначает украинских тренеров? (улыбается) Выходит, так. Был Поклонский, потом Пучков, теперь я. Да и футболисты из Украины тоже есть. Это хорошо, когда у игроков есть возможность себя проявить, иметь работу. В Кыргызстане очень хорошо относятся к нашим ребятам – никаких проблем нет.