Украинский легионер продлил контракт с клубом из Кыргызстана

Украинский вратарь Орест Костик, о завершении выступлений которого в составе киргизстанского «Мурас Юнайтед» сообщалось в СМИ по окончании сезона, продолжит играть в этом клубе.

Как стало известно Sport.ua, 26-летний воспитанник львовских «Карпат» заключил новый контракт с «Мурас Юнайтед» сроком на один год.

Выступления в Кыргызстане в сезоне-2026 также продолжат шестеро его соотечественников – Юрий Мате, Глеб Грачев, Андрей Бацула, Сергей Кулинич, Олег Марчук и Игорь Гончар.

В новом чемпионате тренировать «Мурас Юнайтед» будет бывший игрок сборной Украины Эдмар. На этом посту он сменил Сергея Пучкова, который покинул Джалал-Абад поздней осенью прошлого года.

