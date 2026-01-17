Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
17 января 2026, 13:59 | Обновлено 17 января 2026, 14:00
Украинский легионер продлил контракт с клубом из Кыргызстана

Орест Кузик продолжит защищать цвета «Мурас Юнайтед»

Орест Костик

Украинский вратарь Орест Костик, о завершении выступлений которого в составе киргизстанского «Мурас Юнайтед» сообщалось в СМИ по окончании сезона, продолжит играть в этом клубе.

Как стало известно Sport.ua, 26-летний воспитанник львовских «Карпат» заключил новый контракт с «Мурас Юнайтед» сроком на один год.

Выступления в Кыргызстане в сезоне-2026 также продолжат шестеро его соотечественников – Юрий Мате, Глеб Грачев, Андрей Бацула, Сергей Кулинич, Олег Марчук и Игорь Гончар.

В новом чемпионате тренировать «Мурас Юнайтед» будет бывший игрок сборной Украины Эдмар. На этом посту он сменил Сергея Пучкова, который покинул Джалал-Абад поздней осенью прошлого года.

Ранее легионер «Руха» заинтересовал клубы Бельгии, Германии и Чехии.

Орест Костик чемпионат Кыргызстана по футболу инсайд Мурас Юнайтед продление контракта
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
