ЭДМАР: «Провал Динамо? Думаю, команда сможет быстро подняться»

Известный в прошлом украинский футболист Эдмар оценил выступление «Динамо» в первой части сезона:

«Провал Динамо? Знаете, сколько уже было подобных ситуаций! Но Динамо всегда остается Динамо. И когда они набирают ход, их очень трудно остановить. Поэтому они могут очень быстро подняться.

Сколько сезонов я провел в Украине – история повторялась. Динамо как будто имеет спад, но потом выигрывает один-два матча – и их уже не остановить. К тому же другие команды тоже будут терять очки. Этого не избежать. От этого более интересным будет второй круг чемпионата.

О чем говорит смена Шовковского на Костюка? Мы можем лишь догадываться. Не находясь внутри, об этом никогда не узнать. Только руководство об этом знает. Возможно, они смотрят как-то в будущее, возможно, кого-то рассматривают еще, а может, у Костюка пойдет результат и он останется надолго – может быть все что угодно».