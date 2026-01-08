Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЭДМАР: «Провал Динамо? Думаю, команда сможет быстро подняться»
Украина. Премьер лига
08 января 2026, 01:19 | Обновлено 08 января 2026, 02:14
254
0

ЭДМАР: «Провал Динамо? Думаю, команда сможет быстро подняться»

Известный в прошлом украинский футболист оценил выступление столичного клуба

08 января 2026, 01:19 | Обновлено 08 января 2026, 02:14
254
0
ЭДМАР: «Провал Динамо? Думаю, команда сможет быстро подняться»
ФК Динамо

Известный в прошлом украинский футболист Эдмар оценил выступление «Динамо» в первой части сезона:

«Провал Динамо? Знаете, сколько уже было подобных ситуаций! Но Динамо всегда остается Динамо. И когда они набирают ход, их очень трудно остановить. Поэтому они могут очень быстро подняться.

Сколько сезонов я провел в Украине – история повторялась. Динамо как будто имеет спад, но потом выигрывает один-два матча – и их уже не остановить. К тому же другие команды тоже будут терять очки. Этого не избежать. От этого более интересным будет второй круг чемпионата.

О чем говорит смена Шовковского на Костюка? Мы можем лишь догадываться. Не находясь внутри, об этом никогда не узнать. Только руководство об этом знает. Возможно, они смотрят как-то в будущее, возможно, кого-то рассматривают еще, а может, у Костюка пойдет результат и он останется надолго – может быть все что угодно».

По теме:
ЭДМАР: «Сборной Украины вполне реально пройти и шведов, и следующих»
ЭДМАР: «На награждении не смог застегнуть смокинг, как не пытался»
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
Эдмар чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев
Николай Степанов Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
Бокс | 07 января 2026, 06:22 4
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко

Боксер не считает, что ему нужна политика

Александр Усик выступил с обращением к украинцам и нарвался на критику
Бокс | 07 января 2026, 19:44 7
Александр Усик выступил с обращением к украинцам и нарвался на критику
Александр Усик выступил с обращением к украинцам и нарвался на критику

Боксер поздравил украинцев с православным Рождеством

Увольнение Аморима не помогло. МЮ потерял очки с аутсайдером АПЛ
Футбол | 08.01.2026, 00:21
Увольнение Аморима не помогло. МЮ потерял очки с аутсайдером АПЛ
Увольнение Аморима не помогло. МЮ потерял очки с аутсайдером АПЛ
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
Бокс | 07.01.2026, 04:32
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Футбол | 07.01.2026, 06:02
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Гонг уже прозвучал». Усик выступил с заявлением к фанатам
«Гонг уже прозвучал». Усик выступил с заявлением к фанатам
06.01.2026, 00:42
Бокс
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
07.01.2026, 14:46 2
Футбол
Джошуа принял важное решение о своей карьере после трагедии в Нигерии
Джошуа принял важное решение о своей карьере после трагедии в Нигерии
06.01.2026, 13:37 1
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир яркой победой
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир яркой победой
06.01.2026, 10:05 1
Хоккей
Флик подтвердил топовый трансфер Барселоны. Игрок присоединится уже зимой
Флик подтвердил топовый трансфер Барселоны. Игрок присоединится уже зимой
06.01.2026, 17:04 1
Футбол
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
06.01.2026, 10:04 23
Футбол
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
06.01.2026, 08:58 4
Футбол
Тайсон Фьюри согласился на бой с чемпионом мира, от которого отказался Усик
Тайсон Фьюри согласился на бой с чемпионом мира, от которого отказался Усик
07.01.2026, 02:02 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем