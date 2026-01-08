Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ЭДМАР: «Сборной Украины вполне реально пройти и шведов, и следующих»
Чемпионат мира
08 января 2026, 02:37 | Обновлено 08 января 2026, 02:40
ЭДМАР: «Сборной Украины вполне реально пройти и шведов, и следующих»

Экс-футболист сборной Украины оценил шансы команды попасть на ЧМ

Getty Images/Global Images Ukraine. Болельщики сине-желтых

Известный в прошлом футболист Эдмар оценил шансы сборной Украины попасть на ЧМ-2026:

– Сборная Украины вышла в плей-оф. После разочарования удалось добиться нужного результата. Считаю, вполне реально пройти и шведов, и следующего соперника. Понятно, что все будет зависеть от состояния игроков непосредственно перед матчами, до которых еще длительное время. Кто будет лучше готов – тот и победит. Сборная вместе работает непродолжительное время – все решается в конкретный момент. Дай Бог, чтобы Украина попала на чемпионат мира.

Цыганков и Довбик, а затем Ванат в одном клубе? Да, они показывают хорошую игру. Кто-то может сказать, что это удача, но нет – это умение использовать свой шанс. Это и есть футбол. Шанс есть всегда, но не все им пользуются. А другого может и не быть. Хорошо, что они свою возможность использовали.

Использует ли свои шансы в ПСЖ Забарный? В таком клубе самые высокие требования. Каждый день он должен доказывать свой уровень. Поскольку он туда попал, значит, уже достоин этого. А теперь нужно удержать планку, для чего необходимо работать еще больше. Это естественно для такого уровня. Там огромное давление, но Забарный справляется.

Ошибки Забарного? Слушайте, все ошибаются. Вы смотрели матч «Арсенала»? Видели ошибку Габриэла? Все ошибаются – еще раз говорю. Другое дело, как ты отреагируешь на собственную ошибку, как будешь играть дальше. Конечно, для такого клуба, как ПСЖ, чем меньше ты ошибаешься – тем лучше. Но ошибок не избежать, это часть футбола.

Эдмар сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Николай Степанов Источник: Украинский футбол
