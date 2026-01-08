Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Л. Киченок / Н. Киченок – Хромачева / Панова. Смотреть онлайн. LIVE
WTA
08 января 2026, 03:30 |
248
0

Л. Киченок / Н. Киченок – Хромачева / Панова. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 500 в Брисбене

08 января 2026, 03:30 |
248
0
Л. Киченок / Н. Киченок – Хромачева / Панова. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

8 января украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок продолжают выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене.

В четвертьфинале украинки играют против четвертого сеяного тандема Ирина Хромачева / Александра Панова. Время начала поединка – 03:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния в полуфинале встретятся с Се Шувэй и Аленой Остапенко.

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Марта Костюк – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Джессика Пегула. Прогноз на матч WTA 500 в Брисбене
Людмила Киченок Надежда Киченок Ирина Хромачева Александра Панова смотреть онлайн WTA Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Первый гол в АПЛ! Ярмолюк забил за Брентфорд
Футбол | 07 января 2026, 23:06 6
ВИДЕО. Первый гол в АПЛ! Ярмолюк забил за Брентфорд
ВИДЕО. Первый гол в АПЛ! Ярмолюк забил за Брентфорд

Егор отличился в воротах Сандерленда

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Футбол | 07 января 2026, 06:02 2
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»

Функционер – об уходе Аморима из «МЮ»

Снигур в Канберре выбила первую сеяную и впервые вышла в полуфинал WTA 125
Теннис | 08.01.2026, 03:39
Снигур в Канберре выбила первую сеяную и впервые вышла в полуфинал WTA 125
Снигур в Канберре выбила первую сеяную и впервые вышла в полуфинал WTA 125
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
Бокс | 07.01.2026, 04:32
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 07.01.2026, 07:25
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
06.01.2026, 09:11 5
Футбол
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
07.01.2026, 07:11 4
Футбол
Тайсон Фьюри согласился на бой с чемпионом мира, от которого отказался Усик
Тайсон Фьюри согласился на бой с чемпионом мира, от которого отказался Усик
07.01.2026, 02:02 2
Бокс
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
06.01.2026, 20:54 5
Футбол
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
07.01.2026, 08:20 16
Футбол
Футболист Динамо не вернулся в Бразилию после отпуска
Футболист Динамо не вернулся в Бразилию после отпуска
06.01.2026, 07:48 4
Футбол
«Гонг уже прозвучал». Усик выступил с заявлением к фанатам
«Гонг уже прозвучал». Усик выступил с заявлением к фанатам
06.01.2026, 00:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем