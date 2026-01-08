WTA08 января 2026, 03:30 |
248
0
Л. Киченок / Н. Киченок – Хромачева / Панова. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 500 в Брисбене
08 января 2026, 03:30 |
248
0
8 января украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок продолжают выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене.
В четвертьфинале украинки играют против четвертого сеяного тандема Ирина Хромачева / Александра Панова. Время начала поединка – 03:00 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это первая встреча дуэтов.
Победительницы противостояния в полуфинале встретятся с Се Шувэй и Аленой Остапенко.
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 января 2026, 23:06 6
Егор отличился в воротах Сандерленда
Футбол | 07 января 2026, 06:02 2
Функционер – об уходе Аморима из «МЮ»
Теннис | 08.01.2026, 03:39
Бокс | 07.01.2026, 04:32
Хоккей | 07.01.2026, 07:25
Комментарии 0
Популярные новости
06.01.2026, 09:11 5
07.01.2026, 07:11 4
07.01.2026, 02:02 2
06.01.2026, 20:54 5
07.01.2026, 08:20 16
06.01.2026, 07:48 4
06.01.2026, 00:42