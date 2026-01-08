Л. Киченок / Н. Киченок – Хромачева / Панова. Смотреть онлайн. LIVE

8 января украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок продолжают выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене.

В четвертьфинале украинки играют против четвертого сеяного тандема Ирина Хромачева / Александра Панова. Время начала поединка – 03:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния в полуфинале встретятся с Се Шувэй и Аленой Остапенко.